Kunszentmiklós négy napig ünnepel: sztárkoncertek, birkafőző verseny és közösségi élmények

Kunszentmiklós szeptember 11–14. között igazi fesztiválvárossá változik: 30. alkalommal rendezik meg a Szentmiklósi Napokat, amely idén is a város egyik legnagyobb közösségi eseményének ígérkezik. A négynapos programsorozat a protokoll eseményektől a gasztronómiai különlegességeken át a könnyűzenei sztárkoncertekig minden korosztály számára tartogat élményt.

Főzőverseny is lesz a Szentmiklósi Napokon

Fotó: Gulyás Sándor/ archív-felvétel

A közönség együtt ünnepelhet a Kowalsky meg a Vegával, de színpadra lép Nagyferó és a Beatrice, az AWS és a New Level Empire is, a Borudvarban pedig a Negro Oro Balkán Bagage és a Boros–Csicsa duó gondoskodik a hangulatról. Vasárnap délután szintén a Borudvarban Rakonczai Imre előadása is kiváló programnak ígérkezik.

XXX. Szentmiklósi Napok – szeptember 11–14. között ünnepel a város

Ünnepi események és protokoll programok

A rendezvény pénteken veszi kezdetét a hivatalos programokkal. Délben a testvérvárosi delegációk részvételével kerül sor a zászlófelvonásra, majd az ünnepi testületi ülésen adják át a város kitüntető címeit. Ez mindig kiemelt alkalom, hiszen Kunszentmiklós ilyenkor köszöni meg azoknak a munkáját, akik sokat tettek a közösségért. A református templomban Sümegi Eszter Kossuth-díjas operaénekes koncertje ad méltó keretet az ünnepnek.

Gasztronómia és hagyományőrzés

A szombati nap egyik fénypontja a XXII. Országos Birkafőző Verseny, amely már kora reggeltől megtölti a Kálvin teret illatokkal, jókedvvel és a versengés izgalmával. A főzőversenyhez folklór programok társulnak: fellép többek között a Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület, a Szappanos Lukács Népdalkör, és további művészeti csoportok műsora is szórakoztatja majd a közönséget. A gyermekeket kézműves foglalkozások, a családokat vásári forgatag és kiállítások várják.

Koncertek és sztárfellépők

A nagyszínpad már péntek este felpezsdíti a várost: a legendás Nagyferó és a Beatrice koncertjével indul az élőzenei program, majd az AWS és a Kunokák gondoskodnak a fergeteges hangulatról. Szombaton a könnyűzene kedvelői a New Level Empire produkcióját élvezhetik, majd az este igazi csúcspontja következik: a közönség egyik legnagyobb kedvence, a Kowalsky meg a Vega ad nagykoncertet. A VI. Kunszentmiklósi Borudvarban könnyedebb hangulatú koncertek váltják egymást, köztük Polgár László (Police), a Negro Oro Balkán Bagage, Banyák Gyula és a Boros–Csicsa Duó fellépéseivel.