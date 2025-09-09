szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

1 órája

Kunszentmiklós négy napig ünnepel: sztárkoncertek, birkafőző verseny és közösségi élmények

Címkék#programsoroló#koncert#főzőverseny#Szentmiklósi Napok

A Kowalsky meg a Vega együttessel ünnepel a város, de színpadra lép a Beatrice, az AWS és a New Level Empire. Mutatjuk a XXX. Szentmiklósi Napok programjait.

Farkas Bea

Kunszentmiklós szeptember 11–14. között igazi fesztiválvárossá változik: 30. alkalommal rendezik meg a Szentmiklósi Napokat, amely idén is a város egyik legnagyobb közösségi eseményének ígérkezik. A négynapos programsorozat a protokoll eseményektől a gasztronómiai különlegességeken át a könnyűzenei sztárkoncertekig minden korosztály számára tartogat élményt. 

Szentmiklósi Napok, főzőverseny lesz a fesztiválon,
Főzőverseny is lesz a Szentmiklósi Napokon
Fotó: Gulyás Sándor/ archív-felvétel

A közönség együtt ünnepelhet a Kowalsky meg a Vegával, de színpadra lép Nagyferó és a Beatrice, az AWS és a New Level Empire is, a Borudvarban pedig a Negro Oro Balkán Bagage és a Boros–Csicsa duó gondoskodik a hangulatról. Vasárnap délután szintén a Borudvarban Rakonczai Imre előadása is kiváló programnak ígérkezik.

XXX. Szentmiklósi Napok – szeptember 11–14. között ünnepel a város

Ünnepi események és protokoll programok

A rendezvény pénteken veszi kezdetét a hivatalos programokkal. Délben a testvérvárosi delegációk részvételével kerül sor a zászlófelvonásra, majd az ünnepi testületi ülésen adják át a város kitüntető címeit. Ez mindig kiemelt alkalom, hiszen Kunszentmiklós ilyenkor köszöni meg azoknak a munkáját, akik sokat tettek a közösségért. A református templomban Sümegi Eszter Kossuth-díjas operaénekes koncertje ad méltó keretet az ünnepnek. 

Gasztronómia és hagyományőrzés

A szombati nap egyik fénypontja a XXII. Országos Birkafőző Verseny, amely már kora reggeltől megtölti a Kálvin teret illatokkal, jókedvvel és a versengés izgalmával. A főzőversenyhez folklór programok társulnak: fellép többek között a Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület, a Szappanos Lukács Népdalkör, és további művészeti csoportok műsora is szórakoztatja majd a közönséget. A gyermekeket kézműves foglalkozások, a családokat vásári forgatag és kiállítások várják.

Koncertek és sztárfellépők

A nagyszínpad már péntek este felpezsdíti a várost: a legendás Nagyferó és a Beatrice koncertjével indul az élőzenei program, majd az AWS és a Kunokák gondoskodnak a fergeteges hangulatról. Szombaton a könnyűzene kedvelői a New Level Empire produkcióját élvezhetik, majd az este igazi csúcspontja következik: a közönség egyik legnagyobb kedvence, a Kowalsky meg a Vega ad nagykoncertet. A VI. Kunszentmiklósi Borudvarban könnyedebb hangulatú koncertek váltják egymást, köztük Polgár László (Police), a Negro Oro Balkán Bagage, Banyák Gyula és a Boros–Csicsa Duó fellépéseivel.

Közösség és szórakozás

A XXX. Szentmiklósi Napok nemcsak a szórakozásról, hanem a közösségről is szólnak. A protokoll események és a testvérvárosi delegációk jelenléte a hagyományok tiszteletét erősítik, a színpadi koncertek országos hírű előadókat hoznak el, a gasztronómiai programok és családi rendezvények pedig mindenkit megszólítanak, kicsiktől a nagyokig. Vasárnap erősember-verseny, tombolasorsolás és családi programok zárják a négynapos fesztivált, amely méltó ünnepe Kunszentmiklós közösségének.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu