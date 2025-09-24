szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Évforduló

3 órája

Különleges Szűz Mária szoborruha is szerepet kapott a népszerű iskola jubileumi ünnepségén – fotók, videó

Címkék#ünnepség#baon videó#gálaműsor#Szent Imre Katolikus Általános Iskola#évforduló

30 éves Kecskemét egyik méltán legnépszerűbb intézménye. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola három évtizedes történetét nagyszabású gálaműsorral tették emlékezetessé.

Sebestyén Hajnalka

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola rendezvényén nemcsak felelevenítették a múltat, de az ünnepelt egy nem mindennapi ajándékot is készített. Az ünnepségen felléptek a gyerekek, de egy filmes összeállításban szülők és diákok osztották meg gondolataikat arról, miért is jó Szent Imrésnek lenni. 

A kecskeméti Szent Imre Katolikus Általános Iskola gálaműsora
A kecskeméti Szent Imre Katolikus Általános Iskola 30 éves évfordulóját gálaműsorral ünnepelte
Fotó: Bús Csaba

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola 30 éves

Kecskeméten, a Hírös Agórában szerdán a Szent Imre Katolikus Általános Iskola gálaműsorában – az intézményt 19 éve vezető – Papp Zsolt iskolaigazgató meghitt hangulatú köszöntőt mondott. 

„A jubileum kapcsán tódultak elém is képek a múltból mérhetetlen érzésekkel telve, hangokkal, mondatokkal kísérve. Rengeteg öröm, küzdelem, katarzis, élmény, események és történetek garmadája kavargott a fejemben. Aztán egyszer csak felötlött bennem a gondolat Szent Pál szavai szerint: „Mid van, amit nem kaptál?” Kedves ünneplő közönség, az első dolog, amit el kell mondanom, az a hála és a köszönet mindazért, amink van, s amivé az elmúlt 30 év során lettünk!” – mondta az elején, majd a köszöneteit fejezte ki.

Hála és köszönet nyelvén szólt az igazgató

„Köszönet Istenünknek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, aki sokat súgott és ösztönzött, hogy létre jöhetett iskolánk, és ma ott tarthatunk, ahol tartunk. Köszönet a fenntartónak, hogy az elmúlt évtizedekben minden felújítással kapcsolatos kérésünket segítette, és bizalmával megadta a lehetőséget, hogy hitünk, szívünk és tudásunk legjavát adva megalkothassuk azt a Szent Imre iskolát” – mondta Papp Zsolt.

Az igazgató továbbá háláját fejezte ki a kollégáinak, a szülőknek, diákoknak és a városvezetésnek.

Megmentettek egy régi iskolát

Még 1994-ben született meg Szepes Lajos, az akkori Petőfi iskola vezetőjének fejében a gondolat, hogy meg kellene menteni a város bezárásra ítélt intézményét, a régi Zója utcai iskolát. Az ötlet mellé hamar odaállt Szepes Lajos jóbarátja, Farkas István piarista, aki a rendszerváltás utáni egyházi iskolaszervezések meghatározó alakja volt. Ő vitte tovább a kezdeményezést az önkormányzathoz, a főegyházmegyéhez, Dankó László érsekhez és számos hivatalhoz, ahol végül célba ért az ügy. Ennek eredményeként 1995 szeptemberében megnyithatta kapuit a Szent Imréről elnevezett iskola.

A kezdetekben mindössze 170 diák tanult az intézményben, évfolyamonként még a 22 főt sem érte el a létszám. Akkoriban már annak is nagyon örültek, ha 30 beiratkozó összejött, hiszen ez jelentette, hogy két osztály is indulhat. 

Azóta viszont nagyot fordult a világ: évek óta az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy ne lépjék túl az alapító okiratban meghatározott 520 fős maximális létszámot. Az iskola második igazgatója, Magó Gábor – sokak cserkészparancsnoka és tanára – a családias iskola kifejezést hagyta örökségül, ami a kezdetekben egyszerűen a kis létszámot jelentette, mára azonban a hozzáadott érték, a szemlélet és a minőség tartalmával gazdagodott – mesélte az igazgató.

A Szent Imre iskola gálaműsora

Fotók: Bús Csaba

Mária ruhát készített az ünnepelt

Az ünnepségen egy különleges esemény részesei lehettek a jelenlévők. Egy évvel ezelőtt Magyarország egyik legszebb zarándokhelyére Andocsra utaztak. Meghallgatták a kolostor történetét, és azt a különlegességet, hogy a legalább 500 éves csodatévő Szűzanya szobrához, lassan 400 éve zarándokolnak az emberek. 

A kegyszobrot 1747 óta öltöztetik. Az első palástot Széchenyi Katalin grófnő ajándékozta a kegyszobornak, ezt követően sokan követték példáját. ruhák fogadalmi tárgyak, ajándékok hálából, a Szűzanya közbenjárásáért, meghallgatásáért. Mára közel 400 ruhát tartanak fenn a világ minden tájáról. 

„A kiránduláson fogalmazódott meg egyik kollégánkban, Csúzdi Szabó Erikában az a gondolat, hogy a jubileumi ünnepségünk örömére, hálaadásból, mi is Mária ruhát készítsünk. Erika megtervezte és megfestette a ruha vásznát, majd Szombatiné Erzsike portásunk gyönyörű szépen meg is varrta azt. A ruhába kérésemre belülre belevarrta az iskola minden dolgozójának a nevét. Szeretnénk most ezt a ruhát átadni Nyéki Kálmán atyának, az andocsi plébánosnak, fogadja tőlünk szeretettel, vigye el Andocsra, s mikor beöltöztetik e ruhába, szóljon nekünk, mert elmennénk újra Hozzájuk” – fogalmazta meg Papp Zsolt igazgató.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu