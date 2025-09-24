1 órája
Különleges Szűz Mária szoborruha is szerepet kapott a népszerű iskola jubileumi ünnepségén – fotók, videó
30 éves Kecskemét egyik méltán legnépszerűbb intézménye. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola három évtizedes történetét nagyszabású gálaműsorral tették emlékezetessé.
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola rendezvényén nemcsak felelevenítették a múltat, de az ünnepelt egy nem mindennapi ajándékot is készített. Az ünnepségen felléptek a gyerekek, de egy filmes összeállításban szülők és diákok osztották meg gondolataikat arról, miért is jó Szent Imrésnek lenni.
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola 30 éves
Kecskeméten, a Hírös Agórában szerdán a Szent Imre Katolikus Általános Iskola gálaműsorában – az intézményt 19 éve vezető – Papp Zsolt iskolaigazgató meghitt hangulatú köszöntőt mondott.
„A jubileum kapcsán tódultak elém is képek a múltból mérhetetlen érzésekkel telve, hangokkal, mondatokkal kísérve. Rengeteg öröm, küzdelem, katarzis, élmény, események és történetek garmadája kavargott a fejemben. Aztán egyszer csak felötlött bennem a gondolat Szent Pál szavai szerint: „Mid van, amit nem kaptál?” Kedves ünneplő közönség, az első dolog, amit el kell mondanom, az a hála és a köszönet mindazért, amink van, s amivé az elmúlt 30 év során lettünk!” – mondta az elején, majd a köszöneteit fejezte ki.
Hála és köszönet nyelvén szólt az igazgató
„Köszönet Istenünknek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, aki sokat súgott és ösztönzött, hogy létre jöhetett iskolánk, és ma ott tarthatunk, ahol tartunk. Köszönet a fenntartónak, hogy az elmúlt évtizedekben minden felújítással kapcsolatos kérésünket segítette, és bizalmával megadta a lehetőséget, hogy hitünk, szívünk és tudásunk legjavát adva megalkothassuk azt a Szent Imre iskolát” – mondta Papp Zsolt.
Az igazgató továbbá háláját fejezte ki a kollégáinak, a szülőknek, diákoknak és a városvezetésnek.
Megmentettek egy régi iskolát
Még 1994-ben született meg Szepes Lajos, az akkori Petőfi iskola vezetőjének fejében a gondolat, hogy meg kellene menteni a város bezárásra ítélt intézményét, a régi Zója utcai iskolát. Az ötlet mellé hamar odaállt Szepes Lajos jóbarátja, Farkas István piarista, aki a rendszerváltás utáni egyházi iskolaszervezések meghatározó alakja volt. Ő vitte tovább a kezdeményezést az önkormányzathoz, a főegyházmegyéhez, Dankó László érsekhez és számos hivatalhoz, ahol végül célba ért az ügy. Ennek eredményeként 1995 szeptemberében megnyithatta kapuit a Szent Imréről elnevezett iskola.
A kezdetekben mindössze 170 diák tanult az intézményben, évfolyamonként még a 22 főt sem érte el a létszám. Akkoriban már annak is nagyon örültek, ha 30 beiratkozó összejött, hiszen ez jelentette, hogy két osztály is indulhat.
Azóta viszont nagyot fordult a világ: évek óta az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy ne lépjék túl az alapító okiratban meghatározott 520 fős maximális létszámot. Az iskola második igazgatója, Magó Gábor – sokak cserkészparancsnoka és tanára – a családias iskola kifejezést hagyta örökségül, ami a kezdetekben egyszerűen a kis létszámot jelentette, mára azonban a hozzáadott érték, a szemlélet és a minőség tartalmával gazdagodott – mesélte az igazgató.
A Szent Imre iskola gálaműsoraFotók: Bús Csaba
Mária ruhát készített az ünnepelt
Az ünnepségen egy különleges esemény részesei lehettek a jelenlévők. Egy évvel ezelőtt Magyarország egyik legszebb zarándokhelyére Andocsra utaztak. Meghallgatták a kolostor történetét, és azt a különlegességet, hogy a legalább 500 éves csodatévő Szűzanya szobrához, lassan 400 éve zarándokolnak az emberek.
A kegyszobrot 1747 óta öltöztetik. Az első palástot Széchenyi Katalin grófnő ajándékozta a kegyszobornak, ezt követően sokan követték példáját. ruhák fogadalmi tárgyak, ajándékok hálából, a Szűzanya közbenjárásáért, meghallgatásáért. Mára közel 400 ruhát tartanak fenn a világ minden tájáról.
„A kiránduláson fogalmazódott meg egyik kollégánkban, Csúzdi Szabó Erikában az a gondolat, hogy a jubileumi ünnepségünk örömére, hálaadásból, mi is Mária ruhát készítsünk. Erika megtervezte és megfestette a ruha vásznát, majd Szombatiné Erzsike portásunk gyönyörű szépen meg is varrta azt. A ruhába kérésemre belülre belevarrta az iskola minden dolgozójának a nevét. Szeretnénk most ezt a ruhát átadni Nyéki Kálmán atyának, az andocsi plébánosnak, fogadja tőlünk szeretettel, vigye el Andocsra, s mikor beöltöztetik e ruhába, szóljon nekünk, mert elmennénk újra Hozzájuk” – fogalmazta meg Papp Zsolt igazgató.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Bán János vezetésével új fejezet kezdődik Kecskemét kulturális életében
Olimpikon nagykövet is részt vett az új bajai befogadó játszótér átadásán – fotók, videó