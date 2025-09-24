Különleges Szűz Mária szoborruha is szerepet kapott a népszerű iskola jubileumi ünnepségén – fotók, videó

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola rendezvényén nemcsak felelevenítették a múltat, de az ünnepelt egy nem mindennapi ajándékot is készített. Az ünnepségen felléptek a gyerekek, de egy filmes összeállításban szülők és diákok osztották meg gondolataikat arról, miért is jó Szent Imrésnek lenni.

A kecskeméti Szent Imre Katolikus Általános Iskola 30 éves évfordulóját gálaműsorral ünnepelte

Fotó: Bús Csaba

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola 30 éves

Kecskeméten, a Hírös Agórában szerdán a Szent Imre Katolikus Általános Iskola gálaműsorában – az intézményt 19 éve vezető – Papp Zsolt iskolaigazgató meghitt hangulatú köszöntőt mondott.

„A jubileum kapcsán tódultak elém is képek a múltból mérhetetlen érzésekkel telve, hangokkal, mondatokkal kísérve. Rengeteg öröm, küzdelem, katarzis, élmény, események és történetek garmadája kavargott a fejemben. Aztán egyszer csak felötlött bennem a gondolat Szent Pál szavai szerint: „Mid van, amit nem kaptál?” Kedves ünneplő közönség, az első dolog, amit el kell mondanom, az a hála és a köszönet mindazért, amink van, s amivé az elmúlt 30 év során lettünk!” – mondta az elején, majd a köszöneteit fejezte ki.

Hála és köszönet nyelvén szólt az igazgató

„Köszönet Istenünknek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, aki sokat súgott és ösztönzött, hogy létre jöhetett iskolánk, és ma ott tarthatunk, ahol tartunk. Köszönet a fenntartónak, hogy az elmúlt évtizedekben minden felújítással kapcsolatos kérésünket segítette, és bizalmával megadta a lehetőséget, hogy hitünk, szívünk és tudásunk legjavát adva megalkothassuk azt a Szent Imre iskolát” – mondta Papp Zsolt.

Az igazgató továbbá háláját fejezte ki a kollégáinak, a szülőknek, diákoknak és a városvezetésnek.

Megmentettek egy régi iskolát

Még 1994-ben született meg Szepes Lajos, az akkori Petőfi iskola vezetőjének fejében a gondolat, hogy meg kellene menteni a város bezárásra ítélt intézményét, a régi Zója utcai iskolát. Az ötlet mellé hamar odaállt Szepes Lajos jóbarátja, Farkas István piarista, aki a rendszerváltás utáni egyházi iskolaszervezések meghatározó alakja volt. Ő vitte tovább a kezdeményezést az önkormányzathoz, a főegyházmegyéhez, Dankó László érsekhez és számos hivatalhoz, ahol végül célba ért az ügy. Ennek eredményeként 1995 szeptemberében megnyithatta kapuit a Szent Imréről elnevezett iskola.

A kezdetekben mindössze 170 diák tanult az intézményben, évfolyamonként még a 22 főt sem érte el a létszám. Akkoriban már annak is nagyon örültek, ha 30 beiratkozó összejött, hiszen ez jelentette, hogy két osztály is indulhat.

Azóta viszont nagyot fordult a világ: évek óta az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy ne lépjék túl az alapító okiratban meghatározott 520 fős maximális létszámot. Az iskola második igazgatója, Magó Gábor – sokak cserkészparancsnoka és tanára – a családias iskola kifejezést hagyta örökségül, ami a kezdetekben egyszerűen a kis létszámot jelentette, mára azonban a hozzáadott érték, a szemlélet és a minőség tartalmával gazdagodott – mesélte az igazgató.