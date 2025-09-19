1 órája
Durva változás jön hamarosan, csak így viszik el a szemetet és a lomot
Október 1-jétől új szabályok lépnek életbe, amelyek minden háztartást érintenek. A szemétszállítás területén több változás is jön, amelyekre érdemes előre felkészülni.
Fontos változások lépnek életbe 2025. október 1-jétől a szemétszállításban. A MOHU Zrt. módosította az általános szerződési feltételeket (ÁSZF), amelyek immár nyilvánosan elérhetők a szolgáltató honlapján, és postán is kiküldésre kerülnek. A Beol.hu részletesen bemutatta az új előírásokat, amelyek érintik a háztartásokat, a hulladékgyűjtő udvarok működését, valamint a lomtalanítást is.
Szemétszállítás: nem csordulhat túl a kuka
Októbertől már nem elég, ha a kuka mellé tesszük a szemetet. Az új szabályok szerint:
- a kuka fedele mindig zárva kell legyen,
- a túlcsorduló hulladék többlethulladéknak minősül, amelynek elszállítása külön szolgáltatásként igényelhető, plusz költséggel,
- a vegyes kukába továbbra sem tehető papír, műanyag, fém, építési törmelék, elektromos és elektronikai hulladék.
Kinek kell fizetnie a törött kukáért?
Ha a kuka nem a szemétszállító hibájából válik használhatatlanná, akkor azt 8 napon belül az ingatlanhasználónak kell javíttatnia vagy pótolnia saját költségén. Amíg a kuka alkalmatlan a használatra, a cég a hulladékot nem szállítja el – a szemétszállítási díjat azonban kiszámlázza.
Súlykorlát: mennyit bír el a kuka?
Az ÁSZF pontos súlyhatárokat vezet be:
- 60 literes kuka: 15 kilogramm
- 80 literes kuka: 17 kilogramm
- 120 literes kuka: 27 kilogramm,
- 240 literes kuka: 50 kilogramm
- 770 literes kuka: 175 kilogramm
- 1100 literes kuka: 250 kilogramm
Ha a kuka súlya meghaladja a limitet, a szemétszállító megtagadhatja az ürítést.
A lomtalanítás szabályairól, a hulladékudvarok fontos változásairól, és egy új járműkonvoj bevezetéséről a Beol.hu oldalán talál részletes információt.
