Durva változás jön hamarosan, csak így viszik el a szemetet és a lomot

Fontos változások lépnek életbe 2025. október 1-jétől a szemétszállításban. A MOHU Zrt. módosította az általános szerződési feltételeket (ÁSZF), amelyek immár nyilvánosan elérhetők a szolgáltató honlapján, és postán is kiküldésre kerülnek. A Beol.hu részletesen bemutatta az új előírásokat, amelyek érintik a háztartásokat, a hulladékgyűjtő udvarok működését, valamint a lomtalanítást is.

Szigorúbb szabályozás a szemétszállításban

Szemétszállítás: nem csordulhat túl a kuka

Októbertől már nem elég, ha a kuka mellé tesszük a szemetet. Az új szabályok szerint:

a kuka fedele mindig zárva kell legyen ,

, a túlcsorduló hulladék többlethulladéknak minősül , amelynek elszállítása külön szolgáltatásként igényelhető, plusz költséggel,

, amelynek elszállítása külön szolgáltatásként igényelhető, plusz költséggel, a vegyes kukába továbbra sem tehető papír, műanyag, fém, építési törmelék, elektromos és elektronikai hulladék.

Kinek kell fizetnie a törött kukáért?

Ha a kuka nem a szemétszállító hibájából válik használhatatlanná, akkor azt 8 napon belül az ingatlanhasználónak kell javíttatnia vagy pótolnia saját költségén. Amíg a kuka alkalmatlan a használatra, a cég a hulladékot nem szállítja el – a szemétszállítási díjat azonban kiszámlázza.

Súlykorlát: mennyit bír el a kuka?

Az ÁSZF pontos súlyhatárokat vezet be:

60 literes kuka: 15 kilogramm

80 literes kuka: 17 kilogramm

120 literes kuka: 27 kilogramm ,

, 240 literes kuka: 50 kilogramm

770 literes kuka: 175 kilogramm

1100 literes kuka: 250 kilogramm

Ha a kuka súlya meghaladja a limitet, a szemétszállító megtagadhatja az ürítést.

A lomtalanítás szabályairól, a hulladékudvarok fontos változásairól, és egy új járműkonvoj bevezetéséről a Beol.hu oldalán talál részletes információt.