szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Minden háztartást érint

2 órája

Durva változás jön hamarosan, csak így viszik el a szemetet és a lomot

Címkék#hulladékudvar#szigorítás#szemétszállítás

Október 1-jétől új szabályok lépnek életbe, amelyek minden háztartást érintenek. A szemétszállítás területén több változás is jön, amelyekre érdemes előre felkészülni.

Kovács Alexandra

Fontos változások lépnek életbe 2025. október 1-jétől a szemétszállításban. A MOHU Zrt. módosította az általános szerződési feltételeket (ÁSZF), amelyek immár nyilvánosan elérhetők a szolgáltató honlapján, és postán is kiküldésre kerülnek. A Beol.hu részletesen bemutatta az új előírásokat, amelyek érintik a háztartásokat, a hulladékgyűjtő udvarok működését, valamint a lomtalanítást is.

szigorítás a szemétszállításban,
Szigorúbb szabályozás a szemétszállításban
Fotó: Illusztráció/MW-archív

Szemétszállítás: nem csordulhat túl a kuka

Októbertől már nem elég, ha a kuka mellé tesszük a szemetet. Az új szabályok szerint:

  • a kuka fedele mindig zárva kell legyen,
  • a túlcsorduló hulladék többlethulladéknak minősül, amelynek elszállítása külön szolgáltatásként igényelhető, plusz költséggel,
  • a vegyes kukába továbbra sem tehető papír, műanyag, fém, építési törmelék, elektromos és elektronikai hulladék.

Kinek kell fizetnie a törött kukáért?

Ha a kuka nem a szemétszállító hibájából válik használhatatlanná, akkor azt 8 napon belül az ingatlanhasználónak kell javíttatnia vagy pótolnia saját költségén. Amíg a kuka alkalmatlan a használatra, a cég a hulladékot nem szállítja el – a szemétszállítási díjat azonban kiszámlázza.

Súlykorlát: mennyit bír el a kuka?

Az ÁSZF pontos súlyhatárokat vezet be:

  • 60 literes kuka: 15 kilogramm
  • 80 literes kuka: 17 kilogramm
  • 120 literes kuka: 27 kilogramm,
  • 240 literes kuka: 50 kilogramm
  • 770 literes kuka: 175 kilogramm
  • 1100 literes kuka: 250 kilogramm

Ha a kuka súlya meghaladja a limitet, a szemétszállító megtagadhatja az ürítést.

A lomtalanítás szabályairól, a hulladékudvarok fontos változásairól, és egy új járműkonvoj bevezetéséről a Beol.hu oldalán talál részletes információt.

 

 

