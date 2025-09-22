szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Akció

2 órája

Újra akcióban a Szemétfogócska csapata, most bárki tehet a tisztább környezetért

Címkék#illegális hulladék#szemét#Szemétfogócska#akció

A bajai Szemétfogócska csapat szeptember 27-én, szombaton tartja idei ötödik szemétszedő akcióját. A szervezők szeretettel várnak mindenkit, aki szívesen tenne a tisztább természetért egy kis biciklizés és közösségi munka keretében.

Rab Rita

A részletekről Bátori Magdolna, a Szemétfogócska csapat vezetője számolt be hírportálunknak. – Ezúttal Alvégre indulunk. Találkozó reggel 9 órakor a Vaskúti úti bukkanónál lesz, ott, ahol a városból kifelé haladva egy sorompó található a jobb oldalon. Onnan lekanyarodva, mintegy 100 méteren belül három kisebb szemétkupacot szeretnénk felszámolni – mondta.

Újra akcióban a Szemétfogócska csapata
A bajai Szemétfogócska csapat szeptember 27-én, szombaton tartja idei ötödik szemétszedő akcióját
Fotó: Beküldött fotó

A csapat immár kilenc éve járja rendszeresen Baja környékét, hogy önkéntes munkával csökkentse az illegálisan lerakott hulladék mennyiségét. – Úgy érzem, mára már látszik a munkánk eredménye – tette hozzá Bátori Magdolna. – Egyre kevesebb az új szemétkupac, és sok korábbi lerakóhely is megtisztult. Bízunk benne, hogy az időjárás is kedvez majd nekünk, és sok segítő kéz csatlakozik a kezdeményezéshez.

Szemétfogócska Baja
Egyre kevesebb az új szemétkupac, és sok korábbi lerakóhely is megtisztult
Fotó: Beküldött fotó

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu