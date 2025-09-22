Újra akcióban a Szemétfogócska csapata, most bárki tehet a tisztább környezetért

A részletekről Bátori Magdolna, a Szemétfogócska csapat vezetője számolt be hírportálunknak. – Ezúttal Alvégre indulunk. Találkozó reggel 9 órakor a Vaskúti úti bukkanónál lesz, ott, ahol a városból kifelé haladva egy sorompó található a jobb oldalon. Onnan lekanyarodva, mintegy 100 méteren belül három kisebb szemétkupacot szeretnénk felszámolni – mondta.

A bajai Szemétfogócska csapat szeptember 27-én, szombaton tartja idei ötödik szemétszedő akcióját

Fotó: Beküldött fotó

A csapat immár kilenc éve járja rendszeresen Baja környékét, hogy önkéntes munkával csökkentse az illegálisan lerakott hulladék mennyiségét. – Úgy érzem, mára már látszik a munkánk eredménye – tette hozzá Bátori Magdolna. – Egyre kevesebb az új szemétkupac, és sok korábbi lerakóhely is megtisztult. Bízunk benne, hogy az időjárás is kedvez majd nekünk, és sok segítő kéz csatlakozik a kezdeményezéshez.