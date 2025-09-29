Kecskemét projektjei jó példaként szolgálnak a fővárosi egyetemen

Szemereyné dr. Pataki Klaudia a beszélgetés során elárulta, milyen sokat jelentett számára, hogy Kapu Tibor az űrből is megemlítette Kecskemét városát, és szólt a Jelenlét programról.

Szemereyné dr. Pataki Klaudia disszertációja alapján tanít

Fotó: Rádió 1 Gong

Az űrhajóból látszott Kecskemét

Kapu Tibor űrhajós és Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós együtt látogatott el Kecskemétre a napokban. A találkozón Szemereyné dr. Pataki Klaudia is részt vett.

– Nagyon örültünk a Hunor program szervezésében az űrhajósok látogatásának, ráadásul kecskeméti szála is van, hiszen Cserényi Gyula kecskeméti. Felkeresték Gyula régi iskoláját, találkoztunk a városházán. Ellátogattak a NATO-bázisra, végül a Neumann egyetemen zárták a napot. Mindenütt hatalmas örömmel fogadták őket. Úgy gondolom, a mai világban nagyon nagy szükség van igazi hősökre, ez nagyon is érezhető volt a diákok részéről – hangsúlyozta a polgármester, majd még egy érdekességet megosztott.

– Kapu Tibor, amikor legelőször bejelentkezett az űrből, akkor felsorolt egy pár várost, hogy mit lát föntről, és ebben benne volt Kecskemét. Ez nekem annyira jóleső érzés volt, de szerintem nagyon sok kecskemétinek szerzett ezzel boldog perceket. Megkérdeztem tőle, hogy milyen apropóból tette ezt, és azt mondta, a felhők teljesen elmentek Kecskemét felől, és gyönyörűen ragyogott és sütött a nap, tisztán tudta fotózni a városunkat az űrből.

Szemereyné dr. Pataki Klaudia előadó az egyetemen

A polgármester az egyik előadója a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen elindult Kecskeméti Városmenedzsment Akadémiának.

– Befejeztem a tudományos munkámat a doktori disszertációval, és annak a középpontjában a vezetéstudomány állt. Kevesen tudják azt elmondani, hogy ma Magyarországon ilyen hosszú polgármesteri vezetői tapasztalattal bírnak. Én beléptem ebbe a klubba, és úgy döntöttem, hogy ezt a vezetési tudományterületet és a vezetésszervezéssel összefüggő tapasztalataimat megosztom a fiatalokkal, gyakorlati példákon keresztül – tette hozzá.

– Kérdés volt például, hogyan jutunk el egy projekt döntéséig. Példaként a Rudolf laktanya projektet hoztam. A döntési folyamatról, a döntési mechanizmusról szóltam, de kiéleztem a hangsúlyt, hogy igenis szükség van a hagyományokra, az impulzusra, a jelenlét érzékelésére, hogy mire van szüksége ma a társadalomnak – részletezte a polgármester.