Kecskemét projektjei jó példaként szolgálnak a fővárosi egyetemen
Kecskeméti Városmenedzsment Akadémia indult a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az előadók között szerepel Szemereyné dr. Pataki Klaudia, Kecskemét város polgármestere, aki erről is mesélt a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.
Szemereyné dr. Pataki Klaudia a beszélgetés során elárulta, milyen sokat jelentett számára, hogy Kapu Tibor az űrből is megemlítette Kecskemét városát, és szólt a Jelenlét programról.
Az űrhajóból látszott Kecskemét
Kapu Tibor űrhajós és Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós együtt látogatott el Kecskemétre a napokban. A találkozón Szemereyné dr. Pataki Klaudia is részt vett.
– Nagyon örültünk a Hunor program szervezésében az űrhajósok látogatásának, ráadásul kecskeméti szála is van, hiszen Cserényi Gyula kecskeméti. Felkeresték Gyula régi iskoláját, találkoztunk a városházán. Ellátogattak a NATO-bázisra, végül a Neumann egyetemen zárták a napot. Mindenütt hatalmas örömmel fogadták őket. Úgy gondolom, a mai világban nagyon nagy szükség van igazi hősökre, ez nagyon is érezhető volt a diákok részéről – hangsúlyozta a polgármester, majd még egy érdekességet megosztott.
– Kapu Tibor, amikor legelőször bejelentkezett az űrből, akkor felsorolt egy pár várost, hogy mit lát föntről, és ebben benne volt Kecskemét. Ez nekem annyira jóleső érzés volt, de szerintem nagyon sok kecskemétinek szerzett ezzel boldog perceket. Megkérdeztem tőle, hogy milyen apropóból tette ezt, és azt mondta, a felhők teljesen elmentek Kecskemét felől, és gyönyörűen ragyogott és sütött a nap, tisztán tudta fotózni a városunkat az űrből.
Szemereyné dr. Pataki Klaudia előadó az egyetemen
A polgármester az egyik előadója a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen elindult Kecskeméti Városmenedzsment Akadémiának.
– Befejeztem a tudományos munkámat a doktori disszertációval, és annak a középpontjában a vezetéstudomány állt. Kevesen tudják azt elmondani, hogy ma Magyarországon ilyen hosszú polgármesteri vezetői tapasztalattal bírnak. Én beléptem ebbe a klubba, és úgy döntöttem, hogy ezt a vezetési tudományterületet és a vezetésszervezéssel összefüggő tapasztalataimat megosztom a fiatalokkal, gyakorlati példákon keresztül – tette hozzá.
– Kérdés volt például, hogyan jutunk el egy projekt döntéséig. Példaként a Rudolf laktanya projektet hoztam. A döntési folyamatról, a döntési mechanizmusról szóltam, de kiéleztem a hangsúlyt, hogy igenis szükség van a hagyományokra, az impulzusra, a jelenlét érzékelésére, hogy mire van szüksége ma a társadalomnak – részletezte a polgármester.
A Jelenlét program is zajlik
Szemereyné dr. Pataki Klaudia a beszélgetés során bemutatta a Kecskeméten elindult Jelenlét programot.
– A Jelenlét program egy nagyon-nagyon érzékeny társadalmi közösséget szólít meg. Elsősorban a Kórház utca, Zsinór utca környéki közösségi ház környezetében élő családokkal foglalkozunk. Ott egyrészt megjelenik a mélyszegénység, de látható megélhetési, úgy is fogalmazhatnánk, káros gazdasági tevékenység is. Nagyon aktívak a gyermekvállalásban, a gyermekek száma hihetetlen magas azon a környéken. Ugyanakkor van egy olyan réteg is, akik viszont el tudnak helyezkedni, akarnak dolgozni és iskolába járni. Ezen a területen élőkkel évtizedek óta egy folyamatos programfejlesztési program keretében együtt dolgozunk, melynek ha nem is olyan látványosan, de azért apróbb elemeiben igen komoly sikereket értünk el. Az én személyes sikerem, amikor az előző programot állítottuk össze, akkor képzési területet is beállítottunk. Például targoncaképzést indítottunk el közöttük, és mintegy 50-en el is végezték, munkába is álltak. A fiatal édesanyáknak, akik nagyon fiatalon vállalnak gyermeket, számukra a közösségi házban már nagyon régóta az anyasággal összefüggő felkészítő tanfolyamok vannak, utána pedig a gondozásban való támogató segítséget biztosítanak a szociális munkások. Régóta több civil szervezettel együttműködve végezzük a munkát. Korábban a Máltai Szeretetszolgálattal is együtt dolgoztunk, most újra felelevenítettük a kapcsolatot, nekik is van Jelenlét programjuk, amit szintén több területen alkalmaznak. Egy kicsi módosítással, de hasonló tartalommal a következő években velük tudjuk majd folytatni ezt a programelemet – mondta a polgármester.
