szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szakmai fórum

1 órája

Sokféle finanszírozásból választhatnak a vállalkozók, ezekhez adtak útmutatást – fotókkal

Címkék#tőkeprogram#vállalkozás#szakmai fórum

Finanszírozás a gyakorlatban. E címmel rendeztek hétfőn vállalkozásokat megszólító szakmai fórumot az elérhető finanszírozási megoldásokról a Four Points by Sheraton Hotelben. A fő témák között szerepelt a Demján Sándor Tőkeprogram és a Széchenyi Kártya.

Sebestyén Hajnalka

A rendezvény a Portfolio, a KAVOSZ, és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös országjáró turnéjának állomása volt, melynek keretében a hazai finanszírozási lehetőségeket mutatták be, a Széchenyi Kártya Program támogatott hitelétől, a Demján Sándor Tőkeprogram tőkebefektetésén át a tőzsdei megjelenésig.

A Széchenyi Kártya és az új tőkeprogram
A Széchenyi Kártya és az új tőkeprogram sokakat érdekelt
Fotó: Bús Csaba

A finanszírozási problémákra sok lehetőség van

A résztvevőket Gaál József, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntötte. Elmondta: nehéz időket élnek a vállalkozások, és ha csak a finanszírozás kérdése lenne számukra a probléma, akkor hátradőlhetnének, hiszen ma már nagyon sok fajta támogatási, finanszírozási lehetőség áll a rendelkezésükre. Külön kiemelte a Demján Sándor Tőkeprogramot, mely egyre népszerűbb. 

A Demján Sándor Tőkeprogram egy új, államilag támogatott tőkefinanszírozási program, amelyet kifejezetten a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára hoztak létre. A program célja, hogy segítse a hazai vállalkozások beruházásait, növekedését, versenyképességük javítását, valamint hitelképességük erősítését. A vállalkozások 100-200 millió forint közötti tőkebefektetéshez juthatnak.

A vállalkozásnak 1 százalékos, jelképes tulajdonrészt kell átadnia a programot lebonyolító Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Tőkealapkezelő Zrt.-nek. Ez a tulajdonrész a tőkeprogram feltétele, így juthat a támogatáshoz. Már a vármegyében is van rá jó példa. 

A másik köszöntőt Weninger Richárd, a Vállalkozók Országos Szövetsége megyei szervezetének elnöke mondta, aki a helyi vállalkások arányairól, és a közreműködésükkel kihelyezett hitelekről szólt.

Széchenyi Kártya 8 változata

A Széchenyi Kártyáról Mészáros Ádám, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgató helyettese tartott rövid áttekintést. A Széchenyi Kártya mögött komoly állami támogatás áll. Minden típusú vállalkozás számára van megoldásuk a nyolcféle Széchenyi Kártya konstrukció révén. 

A Demján Sándor Tőkeprogram sok előnnyel bír

A Demján Sándor Tőkeprogramot részletesen dr. Bánfi Zoltán, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Tőkealapkezelő Zrt. vezérigazgatója mutatta be. Megjegyezte a KAVOSZ hitele után jöhet a Kamara által kezelt tőkeprogram, mely abban is segítséget nyújt, hogy a cég végül a tőzsdére menjen. Ez az igazi értékteremtés. A Demján Sándor Tőkeprogram bemutatása során kiemelte, hogy az az egyik legnagyobb előnye, hogy alacsony a hozamelvárása más hitelekkel szemben. Ráadásul nem kell hozzá önerő, de azzá válhat.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu