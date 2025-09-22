Sokféle finanszírozásból választhatnak a vállalkozók, ezekhez adtak útmutatást – fotókkal

A rendezvény a Portfolio, a KAVOSZ, és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös országjáró turnéjának állomása volt, melynek keretében a hazai finanszírozási lehetőségeket mutatták be, a Széchenyi Kártya Program támogatott hitelétől, a Demján Sándor Tőkeprogram tőkebefektetésén át a tőzsdei megjelenésig.

A Széchenyi Kártya és az új tőkeprogram sokakat érdekelt

Fotó: Bús Csaba

A finanszírozási problémákra sok lehetőség van

A résztvevőket Gaál József, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntötte. Elmondta: nehéz időket élnek a vállalkozások, és ha csak a finanszírozás kérdése lenne számukra a probléma, akkor hátradőlhetnének, hiszen ma már nagyon sok fajta támogatási, finanszírozási lehetőség áll a rendelkezésükre. Külön kiemelte a Demján Sándor Tőkeprogramot, mely egyre népszerűbb.

A Demján Sándor Tőkeprogram egy új, államilag támogatott tőkefinanszírozási program, amelyet kifejezetten a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára hoztak létre. A program célja, hogy segítse a hazai vállalkozások beruházásait, növekedését, versenyképességük javítását, valamint hitelképességük erősítését. A vállalkozások 100-200 millió forint közötti tőkebefektetéshez juthatnak.

A vállalkozásnak 1 százalékos, jelképes tulajdonrészt kell átadnia a programot lebonyolító Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Tőkealapkezelő Zrt.-nek. Ez a tulajdonrész a tőkeprogram feltétele, így juthat a támogatáshoz. Már a vármegyében is van rá jó példa.

A másik köszöntőt Weninger Richárd, a Vállalkozók Országos Szövetsége megyei szervezetének elnöke mondta, aki a helyi vállalkások arányairól, és a közreműködésükkel kihelyezett hitelekről szólt.

Széchenyi Kártya 8 változata

A Széchenyi Kártyáról Mészáros Ádám, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgató helyettese tartott rövid áttekintést. A Széchenyi Kártya mögött komoly állami támogatás áll. Minden típusú vállalkozás számára van megoldásuk a nyolcféle Széchenyi Kártya konstrukció révén.

A Demján Sándor Tőkeprogram sok előnnyel bír

A Demján Sándor Tőkeprogramot részletesen dr. Bánfi Zoltán, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Tőkealapkezelő Zrt. vezérigazgatója mutatta be. Megjegyezte a KAVOSZ hitele után jöhet a Kamara által kezelt tőkeprogram, mely abban is segítséget nyújt, hogy a cég végül a tőzsdére menjen. Ez az igazi értékteremtés. A Demján Sándor Tőkeprogram bemutatása során kiemelte, hogy az az egyik legnagyobb előnye, hogy alacsony a hozamelvárása más hitelekkel szemben. Ráadásul nem kell hozzá önerő, de azzá válhat.