Koszorúzás

33 perce

A „legnagyobb magyar” munkássága előtt tisztelegtek, közös felolvasással készültek a diákok – fotók, videó

Címkék#Széchenyi István Közösségi Ház#baon videó#Széchenyi Napok#koszorúzás

Az ünnepélyes megemlékezésen Kecskemét polgárai és közéleti szereplők is részt vettek tiszteletük jeléül. Széchenyi István munkásságát méltatták az emlékezők.

Brockmeyer Sophie Isabella

A Széchenyi Napok a Széchenyi István szobor koszorúzásával kezdődtek pénteken délelőtt Kecskeméten, az Aradi Vértanúk terén. Az eseményen kicsik és nagyok együtt tették tiszteletüket. 

Széchenyi Istvánra emlékeztek Kecskeméten
Széchenyi István emléke előtt tisztelegtek Kecskeméten
Fotó: Brockmeyer Sophie

Széchenyi István a haza felemelkedésé szolgálta

Széchenyi István, a „legnagyobb magyar” a reformkor meghatározó alakja volt, aki egész életét hazája felemelkedésének szolgálatába állította. Nevéhez fűződik a Lánchíd megépítése, a Magyar Tudományos Akadémia alapítása, valamint számos gazdasági és társadalmi kezdeményezés, amelyek mind Magyarország modernizációját segítették elő. Öröksége máig példaként szolgál a nemzet számára.

Bodnárné Nagy Anita, a Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikumának vezetője szólt először egy pár szót a rendezvényen. – Ma egy kivételes emberre emlékezünk, akinek neve összeforrt a haladás, a bátorság és a nemzeti elköteleződés gondolatával – mondta az igazgatónő. 

Ezután a Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikumának tanulói idézték fel közösen Széchenyi élettörténetét, egy közös felolvasás keretei között.

Széchenyi István szobrát koszorúzták

Fotók: Brockmeyer Sophie

Koszorúzással zárult a megemlékezés

Ezt követte a program legfontosabb pontja, a koszorúzás, ahol tiszteletét tette dr. Salacz László országgyűlési képviselő, Engert Jakabné, Kecskemét alpolgármestere, Laczkó-Zsámbóki Angéla, Szamler László és Gál Zsombor városrészi képviselők.

A Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolából részt vett a koszorúzáson Boldog Andrea, az intézmény vezetője, valamint Szabó Gabriella és Árvai Tóth Zita. A Corvina Óvodából pedig Ludányiné Körtvélyesi Gyöngyi igazgató-helyettes, a Kecskeméti Bólyai János Gimnázium képviseletében Kis Edit igazgató-helyettes, a Bányai Júlia Gimnázium nevében a tanulók, és végül a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont közalapítvány nevében Molnár Szilárd kuratóriumi elnök, valamint a Széchenyi István Közösségi Ház képviseletében Lehota Judit szakmai vezető tette tiszteletét.

 

