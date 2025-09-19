A „legnagyobb magyar” munkássága előtt tisztelegtek, közös felolvasással készültek a diákok – fotók, videó

A Széchenyi Napok a Széchenyi István szobor koszorúzásával kezdődtek pénteken délelőtt Kecskeméten, az Aradi Vértanúk terén. Az eseményen kicsik és nagyok együtt tették tiszteletüket.

Széchenyi István emléke előtt tisztelegtek Kecskeméten

Fotó: Brockmeyer Sophie

Széchenyi István a haza felemelkedésé szolgálta

Széchenyi István, a „legnagyobb magyar” a reformkor meghatározó alakja volt, aki egész életét hazája felemelkedésének szolgálatába állította. Nevéhez fűződik a Lánchíd megépítése, a Magyar Tudományos Akadémia alapítása, valamint számos gazdasági és társadalmi kezdeményezés, amelyek mind Magyarország modernizációját segítették elő. Öröksége máig példaként szolgál a nemzet számára.

Bodnárné Nagy Anita, a Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikumának vezetője szólt először egy pár szót a rendezvényen. – Ma egy kivételes emberre emlékezünk, akinek neve összeforrt a haladás, a bátorság és a nemzeti elköteleződés gondolatával – mondta az igazgatónő.

Ezután a Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikumának tanulói idézték fel közösen Széchenyi élettörténetét, egy közös felolvasás keretei között.