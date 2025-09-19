33 perce
A „legnagyobb magyar” munkássága előtt tisztelegtek, közös felolvasással készültek a diákok – fotók, videó
Az ünnepélyes megemlékezésen Kecskemét polgárai és közéleti szereplők is részt vettek tiszteletük jeléül. Széchenyi István munkásságát méltatták az emlékezők.
A Széchenyi Napok a Széchenyi István szobor koszorúzásával kezdődtek pénteken délelőtt Kecskeméten, az Aradi Vértanúk terén. Az eseményen kicsik és nagyok együtt tették tiszteletüket.
Széchenyi István a haza felemelkedésé szolgálta
Széchenyi István, a „legnagyobb magyar” a reformkor meghatározó alakja volt, aki egész életét hazája felemelkedésének szolgálatába állította. Nevéhez fűződik a Lánchíd megépítése, a Magyar Tudományos Akadémia alapítása, valamint számos gazdasági és társadalmi kezdeményezés, amelyek mind Magyarország modernizációját segítették elő. Öröksége máig példaként szolgál a nemzet számára.
Bodnárné Nagy Anita, a Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikumának vezetője szólt először egy pár szót a rendezvényen. – Ma egy kivételes emberre emlékezünk, akinek neve összeforrt a haladás, a bátorság és a nemzeti elköteleződés gondolatával – mondta az igazgatónő.
Ezután a Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikumának tanulói idézték fel közösen Széchenyi élettörténetét, egy közös felolvasás keretei között.
Széchenyi István szobrát koszorúztákFotók: Brockmeyer Sophie
Koszorúzással zárult a megemlékezés
Ezt követte a program legfontosabb pontja, a koszorúzás, ahol tiszteletét tette dr. Salacz László országgyűlési képviselő, Engert Jakabné, Kecskemét alpolgármestere, Laczkó-Zsámbóki Angéla, Szamler László és Gál Zsombor városrészi képviselők.
A Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolából részt vett a koszorúzáson Boldog Andrea, az intézmény vezetője, valamint Szabó Gabriella és Árvai Tóth Zita. A Corvina Óvodából pedig Ludányiné Körtvélyesi Gyöngyi igazgató-helyettes, a Kecskeméti Bólyai János Gimnázium képviseletében Kis Edit igazgató-helyettes, a Bányai Júlia Gimnázium nevében a tanulók, és végül a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont közalapítvány nevében Molnár Szilárd kuratóriumi elnök, valamint a Széchenyi István Közösségi Ház képviseletében Lehota Judit szakmai vezető tette tiszteletét.