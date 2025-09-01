szeptember 1., hétfő

Túrák

52 perce

Szerelem az erdő mélyén, testközelből hallhatod a Gemenc vadromantikáját

Címkék#programsoroló#Gemenc#túra

Ismét különleges élményt kínál a Gemenc Zrt. Szeptemberben szervezett túrákon hallgathatják az érdeklődők az erdő orgonáit. A szarvas nászidőszaka most kezdődik, és a túrákon a látogatók egyedülálló közelségből tapasztalhatják meg szarvasbőgést.

Orosz Fanni Flóra

A gímszarvasok nászidőszaka minden évben hatalmas vonzerőt jelent a természetbarátok számára. A Gemenc Zrt. programajánlója nem csupán a szarvasbőgés varázsát mutatja be, hanem szemléletformáló ismeretterjesztő előadásokkal és interaktív programokkal is gazdagítja az élményt.

szarvasbőgés
Szarvasbőgés Gemencben – különleges túrák és programajánló az őszi erdőben
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Szarvasbőgés-hallgató túrák Gemenc szívében

A túrák a Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központjából, Pörbölyről indulnak, és a kisvasút segítségével juthatnak el a látogatók az erdő legintenzívebb pontjaihoz. Az estét a Gímvallatás és a Legenda és valóság – A gemenci gímszarvas című előadások teszik még emlékezetesebbé, ahol a hullajtott agancsok titkai és a bőgő hangok sokfélesége is bemutatásra kerül.

Gasztronómiai élményekkel fűszerezve

A program különlegessége, hogy a résztvevők vacsorával is összeköthetik a túrát, így nemcsak a természet, hanem a gasztronómia szerelmesei is megtalálják számításaikat.

Gyerekeknek szóló különleges túra

A többórás, csendet igénylő program elsősorban felnőtteknek szól, ám szeptember 13-án külön gyermekeknek szánt eseményt szerveznek Lassiban. Itt a kicsik kézműves foglalkozások mellett ismerkedhetnek meg a Gemenc varázsával, miközben bepillanthatnak a szarvasok különleges világába.

Előzetes bejelentkezés szükséges

A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a programokon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Részletek és további információ a Gemenc Zrt. hivatalos oldalán érhetők el.

 

 

