Ritkán látnak ilyet a régészek, temetővé váltak az egykori otthonok

A felfedezés attól különleges, hogy a település felhagyása után, feltehetően évszázadokkal később is ugyanaz a népcsoport telepedett le ismét a területen, de ekkor temetőjüket a már feledésbe merült szarmata házak helyén találták meg a régészek, sírjaikat az egykori házakba ásták – számolt be a szarmata leletek feltárásának eredményeiről a Türr István Múzeum a közösségi oldalán.

Különleges szarmata leletekre bukkantak Madarason

Fotó: Türr István Múzeum

A szarmata leletek nagy részét elvitték

A múzeum bejegyzéséből kiderül, a sírokat korábban kifosztották, ezért a csontokat nem találták meg eredeti, természetes helyzetükben. A leletek nagy részét is elvitték, így a régészeknek csak néhány bronz- és kerámiadarab állt rendelkezésükre ahhoz, hogy meghatározzák a leletek korát. A számos előkerült kerámiadarab között voltak terra sigillata töredékek is – ez egy különleges római kerámiatípus, amely gyakran figurális, vagyis ember- és állatalakos díszítéssel készült. Ez a fajta edény a rómaiak révén jutott el a birodalom határain túli területekre, például a mai Magyarországra is.

A feltárás során a múzeum közösségi régészeti csoportjának munkatársai: Kulimák Norbert, Nothof Norbert, Rapcsák Gábor, Sárosi György, Sevaracz László, Szőcs Géza, Tóth Kálmán és Tóth Zoltán nyújtottak segítséget a feltárás során.

Szarmata leletekre leltek a Türr István Múzeum munkatársai

Fotó: Türr István Múzeum

Mi az a terra sigillata?

A terra sigillata (jelentése: pecsételt föld/agyag) fényes, vörös színű, keményre égetett kerámiatípus. Gyakran díszítették dombornyomott mintákkal, például növényekkel, állatokkal vagy emberalakokkal. Az egyszerű, sima felületű edényeket korongozással készítették, míg a díszítetteket sablonokba nyomták. Miután az edények megszáradtak, egy különleges agyagoldatba mártották őket, majd nagy kemencékben, 1000–1050 Celsius-fokon kiégették.