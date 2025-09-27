Kandallófény, erdei séta, borospince: 5 varázslatos szálláshely őszre, ahol megáll az idő

Bács-Kiskun vármegye rejtett kincseit gyűjtöttük össze, azaz olyan szálláshelyeket, melyek tökéletesen illenek az őszi hangulathoz. Aki a nyári pihenésről lemaradt, annak itt a lehetőség, hogy egy ideális őszi kiruccanással bepótolja a kikapcsolódást a Szállás.hu ajánlatainak segítségével.

Válogasson a legszebb vadászházak, borházak, wellness szállások és ökotudatos lábasházak közül!

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A legjobb őszi szállások Bács-Kiskunban

1. Aranyszarvas Vadászház Vendégház Császártöltés

Az erdő nyugalmával körülvett Császáröltés környezetében egy kellemes hétvége eltöltésére kiváló lehetőség az Aranyszarvas Vadászház. Császártöltés egyébként Magyarország legszebb fekvésű falva című versenyen az Origo olvasóinak szavazatai alapján második helyen végzett. A faluhatárában található a Vörös-mocsár túraútvonal, 13 kilométerre a keceli Pintér Művek Haditechnikai Park, 23 kilométerre a Kiskőrös Termálfürdő és Tanuszoda, 5 kilométerre a Hajósi Pincefalu, tehát van bőven lehetőség a feltöltődésre. Érdekesség, hogy a vendégház egyik helyszíne volt a 2024-es évad Házasodik a gazda című sorozatnak.

Ára 2 főre, 3 éjszakára 75 ezer forint.

2. Frittmann Borház Soltvadkert

Családi pincészet bővítése során épült ez a panzió, amely 12 fő számára tud biztosítani szálláshelyet. Az őszi hangulatot egy kis borral lehet a maximumra tekerni, ugyanis a Borházban rendezett borkóstolón akár 50 főt is tudnak fogadni. A környéken számos programlehetőség kínálkozik, például: kerékpározás, horgászat és túrázás kínál kellemes kikapcsolódást.

Ára 2 főre, 3 éjszakára 86 ezer forint helyett 83 ezer forint a kedvezményekkel.

3. Vinum Wellness és Konferencia Hotel Kiskőrös

A Vinum Wellness és Konferencia Hotel innovatív technológiával működő 4 csillagos ökoszálloda, az Alföld szívében. Mind a szobákban, mind a közösségi terekben gyors és díjmentes WiFi érhető el. Mediterrán hangulatú wellness-részlegükön finn és infra szauna, élménymedence, merülő medence és gyermek pancsoló található. A legkisebbeket foglalkoztató és tanuló játékokkal felszerelt játszószobával várják. A testmozgást kedvelő felnőttek számára cardio- és fitnessgépekkel berendezett edzőtermek állnak rendelkezésre. A szálloda saját halastaván díjmentes pecázási lehetőség is biztosítva van a vendégeknek.