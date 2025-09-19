szeptember 19., péntek

Felelőtlenség

1 órája

Szurikáták sétáltak a városban, a helyiek nem tapsoltak örömükben

Címkék#természet#szafari#szurikáta

A helyiek szerint már mindent láttak, de erre ők sem számítottak. Most egy szurikátacsalád bukkant fel, mintha csak egy szafari közepén járnánk, nem pedig egy városban.

Orosz Fanni Flóra

Az Érdi Civil Állatmentők Alapítvány Facebook-oldalán jelent meg a meghökkentő bejegyzés. A város lakói értetlenül, de érdeklődve figyelik, milyen egzotikus állatok bukkannak fel időről időre az utcákon, mintha csak egy szafariparkba csöppentek volna.

szafari hangulat érden, ahol szurikáta család van az utcán
Szafarihangulat alakult ki városban, egy szurikáta család bukkant fel az utcákon
Fotó: Érdi Civil Állatmentők Alapítvány Facebook-oldala

Szafaripark a város közepén

Bár az emberek elsőre nagyon aranyosnak találják a váratlan vendégeket, felhívják a figyelmet arra, hogy az ilyen esetek mögött gyakran emberi felelőtlenség állhat. A szurikáták könnyen kiszökhettek egy nem megfelelően biztosított helyről, ami nemcsak az állatokra, hanem a környezetükre is veszélyt jelenthet.

Érd maga a safari park, volt itt már minden, de tényleg. Emu, mosómedve, papagáj, hüllők… Most épp egy család szurikáta. Megkérnénk a kedves tulajt, hogy tartsa bent őket ingatlanon belül…”  – hívta fel a figyelmet az Érdi Civil Állatmentők Alapítványa.

Nem ez az első „állati” meglepetés

Nem csak Érden történnek furcsa esetek. Kiskunhalason egy kacsacsalád foglalta el az egyik áruház parkolóját. A Kiskunhalason hallottam nevű Facebook-csoportba feltöltött fotók szerint a kiskacsák a parkoló autók között sétáltak, valószínűleg a Tesco mögötti víztározóból tévedtek el, és az OBI parkolójában kerestek menedéket.

A legdurvább eset: elszabadult oroszlánok Kecskeméten

Ha állati kalandokról van szó, talán semmi sem múlja felül a 2015-ös kecskeméti esetet, amikor két oroszlán szökött meg az Eötvös Cirkuszból. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a szabadidőközpontba, miután a ketrecek körüli kerítés lyukain át kiszöktek az állatok. Az egyik nagymacskát hamar elfogták, a másikat rövid időn belül bekerítették.

 

 

