1 órája
Szurikáták sétáltak a városban, a helyiek nem tapsoltak örömükben
A helyiek szerint már mindent láttak, de erre ők sem számítottak. Most egy szurikátacsalád bukkant fel, mintha csak egy szafari közepén járnánk, nem pedig egy városban.
Az Érdi Civil Állatmentők Alapítvány Facebook-oldalán jelent meg a meghökkentő bejegyzés. A város lakói értetlenül, de érdeklődve figyelik, milyen egzotikus állatok bukkannak fel időről időre az utcákon, mintha csak egy szafariparkba csöppentek volna.
Szafaripark a város közepén
Bár az emberek elsőre nagyon aranyosnak találják a váratlan vendégeket, felhívják a figyelmet arra, hogy az ilyen esetek mögött gyakran emberi felelőtlenség állhat. A szurikáták könnyen kiszökhettek egy nem megfelelően biztosított helyről, ami nemcsak az állatokra, hanem a környezetükre is veszélyt jelenthet.
„Érd maga a safari park, volt itt már minden, de tényleg. Emu, mosómedve, papagáj, hüllők… Most épp egy család szurikáta. Megkérnénk a kedves tulajt, hogy tartsa bent őket ingatlanon belül…” – hívta fel a figyelmet az Érdi Civil Állatmentők Alapítványa.
Nem ez az első „állati” meglepetés
Nem csak Érden történnek furcsa esetek. Kiskunhalason egy kacsacsalád foglalta el az egyik áruház parkolóját. A Kiskunhalason hallottam nevű Facebook-csoportba feltöltött fotók szerint a kiskacsák a parkoló autók között sétáltak, valószínűleg a Tesco mögötti víztározóból tévedtek el, és az OBI parkolójában kerestek menedéket.
A legdurvább eset: elszabadult oroszlánok Kecskeméten
Ha állati kalandokról van szó, talán semmi sem múlja felül a 2015-ös kecskeméti esetet, amikor két oroszlán szökött meg az Eötvös Cirkuszból. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a szabadidőközpontba, miután a ketrecek körüli kerítés lyukain át kiszöktek az állatok. Az egyik nagymacskát hamar elfogták, a másikat rövid időn belül bekerítették.
Víz alá került Baja egy része, többen az elöntött házakban maradtak – fotók, videók
Durva változás jön hamarosan, csak így viszik el a szemetet és a lomot