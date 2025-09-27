Berobbant az őszi szezon aranyló színű szuperélelmiszere, csodákat tesz a látással

A sütőtököt érdemes rendszeresen fogyasztani, sokszínűen beépíthető az étrendbe. Ára jellemzően 350 forint kilónként, akár piacon, zöldségesnél vagy boltban szeretnénk megvásárolni. A kecskeméti piacon vannak standok, ahol előre ráírják az adott sütőtökre, hogy mennyibe kerül, így nem kell tippelni a súlyára, egyből tudjuk, mennyit fizessünk érte. 500-1000 forintba kerül darabja, jellemzően.

Rengeteg sütőtökös receptet elkészíthetünk ősszel

Sütőtökös receptek

A sütőtök sokoldalúan felhasználható, valódi tápanyagbomba. Akár sütve, akár nyersen fogyasztjuk, számos jótékony hatással bír a szervezetünkre. Íme finom receptek a mindmegette.hu oldalról.

Sütve: klasszikus módja, édes íze miatt gyerekek is szívesen fogyasztják.

Nyersen: reszelve salátába, smoothie-ba, vagy almával kombinálva frissítő és tápláló.

Vitaminokban gazdag

A sütőtök egyik legértékesebb összetevője a béta-karotin, amely az A-vitamin előanyaga. Ez a vitamin elengedhetetlen a jó látáshoz, a bőr egészségéhez, valamint az immunrendszer megfelelő működéséhez. Emellett a C- és E-vitamin antioxidáns hatású, segítik a sejtek védelmét és a kollagéntermelést.

A magját sem kell kidobni

A sütőtök sokféle vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, így például vasat, cinket, magnéziumot. De még a sütőtökmag is hasznos, különösen gazdag cinkben. Magas rosttartalma révén segíti az emésztést. Diétázóknak is jó választás: alacsony kalóriatartalma és magas rosttartalma miatt hosszan tartó teltségérzetet biztosít.

Sokoldalú zöldség

A sütőtök káliumban gazdag, mely segít szabályozni a vérnyomást. A rostok csökkentik a koleszterinszintet, ezáltal mérséklik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A benne található antioxidánsok pedig védik az ereket a káros oxidatív hatásoktól.

A sütőtökben található karotinok és antioxidánsok csökkentik a gyulladást, ami számos krónikus betegség – például szívbetegség, cukorbetegség, rák – kialakulásában szerepet játszik.