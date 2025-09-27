szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Igazi finomság

49 perce

Berobbant az őszi szezon aranyló színű szuperélelmiszere, csodákat tesz a látással

Címkék#ősz#látás#vitamin#sütőtök

Egyik napról a másikra ellepte a boltokat, piacokat az őszi szezon kedvence. Az évszak egyik jelképe a sütőtök. A messziről virító zöldség szinte hívogatja a vásárlókat. Ne sajnáljuk rá a pénzt, hiszen meghálálja, rendkívül jótékony az egészségre.

Sebestyén Hajnalka

A sütőtököt érdemes rendszeresen fogyasztani, sokszínűen beépíthető az étrendbe. Ára jellemzően 350 forint kilónként, akár piacon, zöldségesnél vagy boltban szeretnénk megvásárolni. A kecskeméti piacon vannak standok, ahol előre ráírják az adott sütőtökre, hogy mennyibe kerül, így nem kell tippelni a súlyára, egyből tudjuk, mennyit fizessünk érte. 500-1000 forintba kerül darabja, jellemzően.

sütőtök leves és sütőtök az asztalon
Rengeteg sütőtökös receptet elkészíthetünk ősszel
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Sütőtökös receptek

A sütőtök sokoldalúan felhasználható, valódi tápanyagbomba. Akár sütve, akár nyersen fogyasztjuk, számos jótékony hatással bír a szervezetünkre. Íme finom receptek a mindmegette.hu oldalról. 

  • Sütve: klasszikus módja, édes íze miatt gyerekek is szívesen fogyasztják. 
  • Nyersen: reszelve salátába, smoothie-ba, vagy almával kombinálva frissítő és tápláló. 

Vitaminokban gazdag 

A sütőtök egyik legértékesebb összetevője a béta-karotin, amely az A-vitamin előanyaga. Ez a vitamin elengedhetetlen a jó látáshoz, a bőr egészségéhez, valamint az immunrendszer megfelelő működéséhez. Emellett a C- és E-vitamin antioxidáns hatású, segítik a sejtek védelmét és a kollagéntermelést.

A magját sem kell kidobni

A sütőtök sokféle vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, így például vasat, cinket, magnéziumot. De még a sütőtökmag is hasznos, különösen gazdag cinkben. Magas rosttartalma révén segíti az emésztést. Diétázóknak is jó választás: alacsony kalóriatartalma és magas rosttartalma miatt hosszan tartó teltségérzetet biztosít.

Sokoldalú zöldség

A sütőtök káliumban gazdag, mely segít szabályozni a vérnyomást. A rostok csökkentik a koleszterinszintet, ezáltal mérséklik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A benne található antioxidánsok pedig védik az ereket a káros oxidatív hatásoktól.

A sütőtökben található karotinok és antioxidánsok csökkentik a gyulladást, ami számos krónikus betegség – például szívbetegség, cukorbetegség, rák – kialakulásában szerepet játszik.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu