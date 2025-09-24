Még lehet nevezni a Strázsa Honvédelmi Túra őszi kihívására

Ismét sport- és közösségi élmény várja a résztvevőket Szabadszálláson, 2025. szeptember 27-én, az Őszi Strázsa Honvédelmi Túra keretében, amely nemcsak a túrázás szerelmeseinek, hanem a honvédelem iránt érdeklődőknek és a pályaválasztás előtt álló fiataloknak is különleges lehetőséget kínál.

A Strázsa Honvédelmi Túra minden évben sok érdeklődőt vonz Szabadszálláson

Fotó: Beküldött fotó / Archív-felvétel

Őszi Strázsa Honvédelmi Túra

A szervezők két útvonalat kínálnak: 17 és 30 kilométer.

A rövidebb táv startja reggel 9 és 10 óra között indul, míg a hosszabb, 30 kilométeres kihívás már 7 és fél 9 között rajtol a szabadszállási laktanyából. A teljesítéshez a rövidebb túrán 5 óra, a hosszabb szakaszon 9 óra áll rendelkezésre.

Katonai bemutatók és toborzó programok

11 órától gazdag honvédelmi program színesíti a napot. A látogatók haditechnikai- és felszerelési bemutatókat láthatnak. Kipróbálhatják a katonai öltözeteket, és tájékoztatókat hallhatnak a honvédség nyújtotta lehetőségekről. A program így nemcsak sportélményt, hanem pályaorientációs és közösségi tapasztalatot is kínál.

Egy nap, amely a sportról és a honvédelemről szól

Az esemény a #BeActive Európai Sporthét részeként valósul meg, így a résztvevők a mozgás mellett a közösségi élményt is átélhetik. A rendezvényt a Magyar Honvédség, a Szabadszállási Önkormányzat és számos országos, illetve helyi sport- és közösségi szervezet támogatja.

Az Őszi Strázsa Honvédelmi Túra nem csupán teljesítménytúra, hanem különleges kaland, amely testben és lélekben is erősíti a résztvevőket. A szervezők mindenkit várnak, aki egy tartalmas, élményekkel teli napot szeretne eltölteni Szabadszálláson.

Nevezés

Helyszíni nevezés esetén 1500–2000 forint regisztrációs díjat kell fizetni. Az Ötpróba és a Cartographia kedvezményt biztosít, a 2007-ben vagy azt követően és az 1955-ben vagy azt megelőzően születettek részére, akik féláron nevezhetnek.

Nevezés online és a helyszínen is lehetséges.