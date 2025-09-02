A sport nemcsak a gyerek testére, agyára is hat – itt vannak a legjobb tippek a tanévkezdéshez

Az iskolakezdéshez segítségül Fritz Ágnes, a Kecskeméti Sportiskola (Kesi) szakmai igazgatója árulta el, hogy milyen délutáni sportolási lehetőségeket kínálnak. A sportiskola keretein belül mindenki megtalálhatja a számára megfelelő mozgásformát, és a megfelelő szintet is, legyen szó kezdőről vagy versenysportolóról. A mozgásformák nagy része más városokban is elérhető, így érdemes megnézni a választékot, amelyhez összegyűjtöttük azt is, hogy melyik sportágnak milyen pozitív hatása van.

A sportolási lehetőségek nagy tárháza várja az új tanévben a diákokat

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Sportolási lehetőségek gyerekeknek Kecskeméten

A Kesi (Kecskeméti Sportiskola) egyesületként versenysporttal foglalkozik, de csoportjaik egészen az előkészítőktől kezdődnek, amelyhez bárki tud csatlakozni, és ha annyira megtetszik az adott sportág a gyermeknek, akkor később versenyszintre is tudja fejleszteni képességeit. Rengeteg mozgásforma közül lehet választani a sportiskolában, vannak labdajátékok és küzdősportok is.

A Kesi kínálata:

kézilabda, röplabda, kosárlabda, labdarúgás, rögbi, vízilabda, strandröplabda

úszás

asztalitenisz

jégkorong

atlétika, tájfutás

judo, birkózás, ökölvívás

Sportszakkörök

Az iskolák által ajánlott délutáni sportelfoglaltságok között is könnyen találhatnak a diákok számukra megfelelő opciót. Legtöbb intézményben van például kosárlabda, röplabda, kézilabda, atlétika és néhány helyen még vízilabda és úszás is. Azoknak pedig, akik inkább az agytekervényeket szeretnék megmozgatni, a sakk szakkör ajánlott. Különlegesebb sportolási lehetőségek, mint a művészi torna, floorball és önvédelmi tréning közül is lehet választani néhány iskolában.

A szakkörök célja és pozitív hatása

A sport nagyon fontos szerepet játszik a diákok életében, ugyanis nemcsak a fizikai, hanem a szociális képességüket is fejleszti. Az egészséges életmód kialakításának szempontjából például elengedhetetlen a rendszeres sport, mely az általános jó közérzethez is hozzájárul.

A diákok emellett a tanév során rengeteg kihívás előtt állnak, ami naponta különböző stresszhelyzeteket alakít ki, amiben szintén segít a mozgás.

A megmérettetésekben segítséget nyújt még a sport abban a formában is, hogy a fegyelmet és a kitartást is fejleszti. A nehéz helyzetekben pedig mindig az a legjobb, ha van egy barát, aki segít a probléma megoldásában, amihez a szociális kapcsolatok könnyű elérésében támogatják a diákokat a szakkörök. A különböző sportok egyes területeket nagyobb mennyiségben befolyásolnak, így egy pár sportághoz kigyűjtöttük külön előnyeiket.