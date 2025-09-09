Rémálommá válhat a csúszdázás vagy a kalandparki élmény, több száz veszélyes eszközt találtak

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és az alá tartozó kormányhivatalok az idei évben is kiemelten ellenőrzik a szabadidős tevékenységeket szolgáló berendezések biztonságát. A fogyasztóvédelmi hatóság éves ellenőrzési programjának fontos része a szórakoztató és sporteszközök, valamint ideiglenes szerkezetek vizsgálata.

Több száz szabálytalan szórakoztató- és sporteszközt talált a hatóság

Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Több száz szabadidős- és sporteszköz nem felelt meg az előírásoknak

A tavaszi időszakban indult átfogó ellenőrzés során a hatóság vizsgálta az aquaparkok és strandok vízicsúszdáit, kalandparkok kötélpályáit, mászófalait, vidámparki berendezéseket, valamint a fesztiválokon, gyermektáborokban és falunapokon használt szórakoztató eszközöket. Emellett a kültéri fitneszparkok eszközei is a vizsgálat részét képezték.

Az NKFH tájékoztatása szerint 2025-ben eddig 517 helyszínen összesen 2.853 eszközt ellenőriztek, amelyek közül 336 nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A 71 érintett helyszín miatt a kormányhivatalok összesen 8.350.000 forint bírságot szabtak ki.

Sok mindent ellenőriztek

Az ellenőrzések során figyelmet fordítottak

az eszközök adattábláira, megfelelőségi tanúsítványaira,

a biztonságos terhelhetőség feltüntetésére,

valamint az üzemeltetési naplók vezetésére.

Különös hangsúlyt kaptak a magasabb kockázati besorolású eszközök, ahol a kezelőszemélyzet képesítéseit és az időszakos műszaki ellenőrzések elvégzését is vizsgálták. A kültéri kondiparkok esetében a kihelyezett információs táblák tartalma is ellenőrzési szempont volt.

A jogsértések között szerepelt például a hiányzó tanúsítvány, hibás terhelhetőségi adatok, valamint az üzemeltetési naplók hiányos vezetése. Szükség esetén a hatóság meg is tiltotta az eszközök használatát, amíg a biztonsági hiányosságokat nem pótolták.

Az üzemeltetőt és a használót is felelősség terheli

A hatóság célja a balesetek megelőzése és a családok biztonságos szórakozásának biztosítása. Ehhez azonban nemcsak az üzemeltetők felelősségteljes hozzáállása, hanem a látogatók figyelme is szükséges: fontos a kihelyezett tájékoztatók követése és a személyzet utasításainak betartása.