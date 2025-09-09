szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ellenőrzés

1 órája

Rémálommá válhat a csúszdázás vagy a kalandparki élmény, több száz veszélyes eszközt találtak

Címkék#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#NKFH#bírság#ellenőrzés#fitneszpark

Érdemes óvatosnak lenni, ha kalandparkba vagy kültéri fitneszparkba megyünk. Több száz szabálytalan szórakoztató- és sporteszközt talált a fogyasztóvédelmi hatóság.

Mester-Horváth Nikolett

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és az alá tartozó kormányhivatalok az idei évben is kiemelten ellenőrzik a szabadidős tevékenységeket szolgáló berendezések biztonságát. A fogyasztóvédelmi hatóság éves ellenőrzési programjának fontos része a szórakoztató és sporteszközök, valamint ideiglenes szerkezetek vizsgálata.

szabálytalan sporteszköz, ellenőrzött a hatóság,
Több száz szabálytalan szórakoztató- és sporteszközt talált a hatóság
Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Több száz szabadidős- és sporteszköz nem felelt meg az előírásoknak

A tavaszi időszakban indult átfogó ellenőrzés során a hatóság vizsgálta az aquaparkok és strandok vízicsúszdáit, kalandparkok kötélpályáit, mászófalait, vidámparki berendezéseket, valamint a fesztiválokon, gyermektáborokban és falunapokon használt szórakoztató eszközöket. Emellett a kültéri fitneszparkok eszközei is a vizsgálat részét képezték.

Az NKFH tájékoztatása szerint 2025-ben eddig 517 helyszínen összesen 2.853 eszközt ellenőriztek, amelyek közül 336 nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A 71 érintett helyszín miatt a kormányhivatalok összesen 8.350.000 forint bírságot szabtak ki.

Sok mindent ellenőriztek

Az ellenőrzések során figyelmet fordítottak 

  • az eszközök adattábláira, megfelelőségi tanúsítványaira, 
  • a biztonságos terhelhetőség feltüntetésére, 
  • valamint az üzemeltetési naplók vezetésére. 

Különös hangsúlyt kaptak a magasabb kockázati besorolású eszközök, ahol a kezelőszemélyzet képesítéseit és az időszakos műszaki ellenőrzések elvégzését is vizsgálták. A kültéri kondiparkok esetében a kihelyezett információs táblák tartalma is ellenőrzési szempont volt.

A jogsértések között szerepelt például a hiányzó tanúsítvány, hibás terhelhetőségi adatok, valamint az üzemeltetési naplók hiányos vezetése. Szükség esetén a hatóság meg is tiltotta az eszközök használatát, amíg a biztonsági hiányosságokat nem pótolták.

Az üzemeltetőt és a használót is felelősség terheli

A hatóság célja a balesetek megelőzése és a családok biztonságos szórakozásának biztosítása. Ehhez azonban nemcsak az üzemeltetők felelősségteljes hozzáállása, hanem a látogatók figyelme is szükséges: fontos a kihelyezett tájékoztatók követése és a személyzet utasításainak betartása.

Az ellenőrzések ősszel is folytatódnak, különös tekintettel a magasabb kockázatú berendezésekre és a kültéri fitneszeszközök biztonságos használatára. A cél továbbra is változatlan: biztonságos szórakozás minden korosztály számára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu