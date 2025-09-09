1 órája
Rémálommá válhat a csúszdázás vagy a kalandparki élmény, több száz veszélyes eszközt találtak
Érdemes óvatosnak lenni, ha kalandparkba vagy kültéri fitneszparkba megyünk. Több száz szabálytalan szórakoztató- és sporteszközt talált a fogyasztóvédelmi hatóság.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és az alá tartozó kormányhivatalok az idei évben is kiemelten ellenőrzik a szabadidős tevékenységeket szolgáló berendezések biztonságát. A fogyasztóvédelmi hatóság éves ellenőrzési programjának fontos része a szórakoztató és sporteszközök, valamint ideiglenes szerkezetek vizsgálata.
Több száz szabadidős- és sporteszköz nem felelt meg az előírásoknak
A tavaszi időszakban indult átfogó ellenőrzés során a hatóság vizsgálta az aquaparkok és strandok vízicsúszdáit, kalandparkok kötélpályáit, mászófalait, vidámparki berendezéseket, valamint a fesztiválokon, gyermektáborokban és falunapokon használt szórakoztató eszközöket. Emellett a kültéri fitneszparkok eszközei is a vizsgálat részét képezték.
Az NKFH tájékoztatása szerint 2025-ben eddig 517 helyszínen összesen 2.853 eszközt ellenőriztek, amelyek közül 336 nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A 71 érintett helyszín miatt a kormányhivatalok összesen 8.350.000 forint bírságot szabtak ki.
Sok mindent ellenőriztek
Az ellenőrzések során figyelmet fordítottak
- az eszközök adattábláira, megfelelőségi tanúsítványaira,
- a biztonságos terhelhetőség feltüntetésére,
- valamint az üzemeltetési naplók vezetésére.
Különös hangsúlyt kaptak a magasabb kockázati besorolású eszközök, ahol a kezelőszemélyzet képesítéseit és az időszakos műszaki ellenőrzések elvégzését is vizsgálták. A kültéri kondiparkok esetében a kihelyezett információs táblák tartalma is ellenőrzési szempont volt.
A jogsértések között szerepelt például a hiányzó tanúsítvány, hibás terhelhetőségi adatok, valamint az üzemeltetési naplók hiányos vezetése. Szükség esetén a hatóság meg is tiltotta az eszközök használatát, amíg a biztonsági hiányosságokat nem pótolták.
Az üzemeltetőt és a használót is felelősség terheli
A hatóság célja a balesetek megelőzése és a családok biztonságos szórakozásának biztosítása. Ehhez azonban nemcsak az üzemeltetők felelősségteljes hozzáállása, hanem a látogatók figyelme is szükséges: fontos a kihelyezett tájékoztatók követése és a személyzet utasításainak betartása.
Az ellenőrzések ősszel is folytatódnak, különös tekintettel a magasabb kockázatú berendezésekre és a kültéri fitneszeszközök biztonságos használatára. A cél továbbra is változatlan: biztonságos szórakozás minden korosztály számára.
