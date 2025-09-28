szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Wellnessőrület

1 órája

Ezzel a megfizethető trükkel küzdenek a fáradtság ellen a sztárok, érdemes kipróbálni

Címkék#wellnes#trükk#sós víz

A legújabb wellnessőrület meghódította Hollywoodot is. A sztárok szerint a sós víz nemcsak frissít, hanem energiát is ad a mindennapokhoz.

Orosz Fanni Flóra

Elsőre talán furcsának tűnik, hogy valaki direkt sót tesz a poharába, mielőtt megissza, de a trend mögött komoly élettani magyarázat áll. A Life.hu is beszámolt róla, hogy a sztárok egyre gyakrabban vallják be: sós vízzel próbálják fenntartani energiájukat.

egyre népszerűbb a sós víz,
A sztárok titkos wellness trükkje a sós víz
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Miért esküsznek a sztárok a sós víz erejére?

A kulcs a hidratálásban rejlik: a só segíti a víz felszívódását, így edzés vagy utazás után sokkal hatékonyabb a folyadékpótlás. Emellett a nátrium jelenléte segít a szervezet egyensúlyának helyreállításában, így a közérzet is frissebb és energikusabb lehet.

Hogyan készül a tökéletes sós víz?

Nem kell sok, csupán egy csipetnyi természetes tengeri só vagy himalájai só, amitől a víz íze alig változik, mégis sokkal több energiát adhat. A szakértők szerint fontos, hogy ne essünk túlzásba, hiszen a túl sok só egészségtelen lehet – a sztárok is csupán annyit használnak, ami éppen csak enyhén ízesíti a vizet.

Divat vagy valódi wellness titok?

A sós víz nem helyettesíti a kiegyensúlyozott táplálkozást, de a sztárok szerint apró trükkjeikkel mégis sokat segíthet a mindennapokban. Aki kipróbálja, arról számol be, hogy frissebbnek, energikusabbnak érzi magát, és kevésbé viselik meg a forró nyári napok vagy a fárasztó edzések. Ezért lett belőle egyre népszerűbb trend a közösségi médiában is.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu