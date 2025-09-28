Ezzel a megfizethető trükkel küzdenek a fáradtság ellen a sztárok, érdemes kipróbálni

Elsőre talán furcsának tűnik, hogy valaki direkt sót tesz a poharába, mielőtt megissza, de a trend mögött komoly élettani magyarázat áll. A Life.hu is beszámolt róla, hogy a sztárok egyre gyakrabban vallják be: sós vízzel próbálják fenntartani energiájukat.

A sztárok titkos wellness trükkje a sós víz

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Miért esküsznek a sztárok a sós víz erejére?

A kulcs a hidratálásban rejlik: a só segíti a víz felszívódását, így edzés vagy utazás után sokkal hatékonyabb a folyadékpótlás. Emellett a nátrium jelenléte segít a szervezet egyensúlyának helyreállításában, így a közérzet is frissebb és energikusabb lehet.

Hogyan készül a tökéletes sós víz?

Nem kell sok, csupán egy csipetnyi természetes tengeri só vagy himalájai só, amitől a víz íze alig változik, mégis sokkal több energiát adhat. A szakértők szerint fontos, hogy ne essünk túlzásba, hiszen a túl sok só egészségtelen lehet – a sztárok is csupán annyit használnak, ami éppen csak enyhén ízesíti a vizet.

Divat vagy valódi wellness titok?

A sós víz nem helyettesíti a kiegyensúlyozott táplálkozást, de a sztárok szerint apró trükkjeikkel mégis sokat segíthet a mindennapokban. Aki kipróbálja, arról számol be, hogy frissebbnek, energikusabbnak érzi magát, és kevésbé viselik meg a forró nyári napok vagy a fárasztó edzések. Ezért lett belőle egyre népszerűbb trend a közösségi médiában is.