Esemény

30 perce

Szüreti felvonulással, koncertekkel és hagyományőrző programokkal készülnek Solton

Címkék#Groovehouse#programsoroló#szüreti fesztivál#esemény#program

Borlovagrendi ceremónia, szüreti felvonulás, közel száz hagyományőrző táncos, látványos szüreti menet. A Solti Szüreti fesztivál idén is fergeteges programmal várja az érdeklődőket.

Farkas Bea

Szeptember 20-án Solt ismét megtelik zenével, tánccal és szüreti hangulattal, hiszen megrendezik 2025-ben is a Solti Szüreti Fesztivált. A rendezvény az őszi szezon egyik legnépszerűbb közösségi eseménye, amely nemcsak a helyieket, hanem a környékbeli települések lakóit is vonzza. A fesztivál egész nap változatos programokkal, látványos szüreti felvonulással, sztárfellépőkkel és családi kikapcsolódással várja a látogatókat.

A Solti Szüreti Fesztivál felvonulása korábban
A Solti Szüreti Fesztiválon felvonuláson is részt vehetünk
Fotó: Mw-archív

Borlovagrend-avatással indul a Solti Szüreti Fesztivál

A Solti Szüreti Fesztivál programjai 10 órakor veszik kezdetüket a Solti Gróf Vécsey Károly Borlovagrend avatási ceremóniájával és ünnepségével. A helyszín a Kadarka utcai színpad a Bormúzeumnál, ahol a Solti Mazsorett Egyesület és a Solti Ifjúsági Fúvószenekar gondoskodik az ünnepi hangulatról.

Szüreti Felvonulás Solton – tánccal és zenével kísérve

A nap egyik leglátványosabb eseménye a szüreti felvonulás Solton, amely 13.30-kor a városi sportcsarnokban kezdődik nyitótánccal. A menet 14 órakor indul a Mesevár Óvodától, és több állomást érint: az Oázis Cukrászdát, a Petőfi telepi ABC-t, a Pincefalut és a Kadarka utcai Bormúzeumot. A színes felvonulás a Városházánál is megáll, majd 18.30-kor a Vécsey Parkban zárul.

Szüreti forgatag és kulturális programok a Vécsey Parkban

A délutáni-esti rendezvények központi helyszíne a Vécsey Park, ahol Kun Anasztázia háziasszonyként vezeti a programokat. 18:30-kor a szüreti menet résztvevőinek fogadása nyitja a forgatagot, 19 órától pedig hagyományőrző műsorok következnek. Fellép a Solti Mazsorett Egyesület, a Teleki Néptáncműhely, valamint a Solti Roma Hagyományőrző Táncegyüttes.

Koncertek Solton – Koós Réka, Groovehouse és DJ Tomex

A fesztivál estére sztárfellépőket kínál. 20 órától Koós Réka lép színpadra, majd 21 órakor a népszerű Groovehouse gondoskodik a hangulatról. Az éjszakát DJ Tomex zárja egy látványos retro és mai slágereket vegyítő bulival, amely egészen hajnalig tart a Vécsey Parkban.

Gasztronómiai élmények és vásári hangulat

A rendezvény ideje alatt, már délután 18 órától vásári forgatag várja a látogatókat: kirakodóvásár, vattacukor, lángos, kürtőskalács, popcorn és büfé teszi teljessé az élményt, ahol mindenki megtalálhatja a kedvére való kikapcsolódást.

Solti Szüreti Fesztivál 2025 – miért érdemes ellátogatni?

A Solti Szüreti Fesztivál az egyik legkiemelkedőbb őszi rendezvény a térségben, amely ötvözi a hagyományőrzést, a kulturális értékeket és a modern szórakozást. A látványos szüreti felvonulás, a borlovagrend avatása, a folklórműsorok és a sztárfellépők együtt teremtik meg azt az egyedi hangulatot, amely miatt a fesztivál minden évben közel ezer látogatót vonz.

 

