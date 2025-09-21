Száz fiatal tánccal köszöntötte a szüretet, nem spóroltak a jókedvvel Solton – képekkel, videóval

Solton szombaton ismét megelevenedett a hagyomány: a város utcáit ellepték a szüreti menet színes szereplői, a táncosok és a lovasok. A Solti Szüreti Fesztivál minden évben kiemelt esemény a település életében, amelyre nemcsak a helyiek, hanem a környező településekről is sokan érkeznek.

A Solti Szüreti Fesztivál a látványos felvonulásával, száz solti fiatal táncával idén is a környék leglátványosabb forgataga volt

Fotó: Farkas Bea

Solti Szüreti Fesztivál nyitótánca

Idén is száz solti fiatal fogott össze az elmúlt négy hétben, és minden hétvégéjét a hagyományőrzéssel, a táncpróbákkal töltötte. A felkészülés mögött immár majdnem huszonöt éve áll ugyanaz a lelkes táncoktató: Pajerich Andrea ebben az évben is örömmel vállalta, hogy felkészíti a szüreti táncosokat. A városi sportcsarnokban előadott a nyitótáncban a hagyományokhoz híven a kör közepén idén is solti fiatal jegyespár táncolt, azaz a bírópár. Sok éves szüreti táncos múltjukat Molnár Boglárka és Somogyi László idén bírópárként koronázták meg.

A látványos produkció méltó felvezetése volt a 14 órakor induló szüreti felvonulásnak, amely a Mesevár Óvodától indulva további helyszíneken haladt keresztül: Oázis Cukrászda, Petőfi-telepi ABC – ahol látványos csikós bemutatót is láthatott a közönség a táncot követően – Pincefalu, Városháza majd a Vécsey Parkba vonult a szüreti menet. A táncosok az említett helyszíneken elő is adták műsorukat, így a város apraja-nagyja részese lehetett az élménynek.

Látványos szüreti felvonulás lovaskocsikkal

A felvonulás megszervezésében idén is kiemelkedő szerepet vállalt Várkonyi Sándor és családja, akik a környék lovasait hívták meg és látták vendégül. Az ő munkájuknak köszönhetően ebben az évben is legalább nyolcvan lovaskocsi – hintók, padoskocsik, feldíszített szekerek – sorakozott fel, hogy színesítse a szüreti menetet. A kisbíró szerepében ifj. Szondi Miklós köszöntötte a nézőket, és humorral fűszerezve idézte fel az elmúlt év eseményeit.

A menetet a rendőrség és a polgárőrség nagy erőkkel biztosította, akik gondoskodtak arról, hogy a város utcáin zavartalanul haladhasson végig a sokszínű kavalkád. Az ő munkájuk nélkül nem valósulhatott volna meg ilyen gördülékenyen a felvonulás.