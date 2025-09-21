szeptember 21., vasárnap

Hagyományőrzés

1 órája

Száz fiatal tánccal köszöntötte a szüretet, nem spóroltak a jókedvvel Solton – képekkel, videóval

Címkék#baon videó#szüreti fesztivál#hagyományőrzés#néptánc

A város utcáit ellepték a szüreti menet színes szereplői. A Solti Szüreti Fesztivál a látványos felvonulásával, száz solti fiatal táncával idén is a környék leglátványosabb forgataga volt.

Farkas Bea

Solton szombaton ismét megelevenedett a hagyomány: a város utcáit ellepték a szüreti menet színes szereplői, a táncosok és a lovasok. A Solti Szüreti Fesztivál minden évben kiemelt esemény a település életében, amelyre nemcsak a helyiek, hanem a környező településekről is sokan érkeznek. 

Solti Szüreti Fesztivál
A Solti Szüreti Fesztivál a látványos felvonulásával, száz solti fiatal táncával idén is a környék leglátványosabb forgataga volt
Fotó: Farkas Bea

Solti Szüreti Fesztivál nyitótánca

Idén is száz solti fiatal fogott össze az elmúlt négy hétben, és minden hétvégéjét a hagyományőrzéssel, a táncpróbákkal töltötte. A felkészülés mögött immár majdnem huszonöt éve áll ugyanaz a lelkes táncoktató: Pajerich Andrea ebben az évben is örömmel vállalta, hogy felkészíti a szüreti táncosokat.  A városi sportcsarnokban előadott a nyitótáncban a hagyományokhoz híven a kör közepén idén is solti fiatal jegyespár táncolt, azaz a bírópár. Sok éves szüreti táncos múltjukat Molnár Boglárka és Somogyi László idén bírópárként koronázták meg.

A látványos produkció méltó felvezetése volt a 14 órakor induló szüreti felvonulásnak, amely a Mesevár Óvodától indulva további helyszíneken haladt keresztül: Oázis Cukrászda, Petőfi-telepi ABC – ahol látványos csikós bemutatót is láthatott a közönség a táncot követően – Pincefalu, Városháza majd a Vécsey Parkba vonult a szüreti menet. A táncosok az említett helyszíneken elő is adták műsorukat, így a város apraja-nagyja részese lehetett az élménynek.

Látványos szüreti felvonulás lovaskocsikkal

A felvonulás megszervezésében idén is kiemelkedő szerepet vállalt Várkonyi Sándor és családja, akik a környék lovasait hívták meg és látták vendégül. Az ő munkájuknak köszönhetően ebben az évben is legalább nyolcvan lovaskocsi – hintók, padoskocsik, feldíszített szekerek – sorakozott fel, hogy színesítse a szüreti menetet. A kisbíró szerepében ifj. Szondi Miklós köszöntötte a nézőket, és humorral fűszerezve idézte fel az elmúlt év eseményeit.

A menetet a rendőrség és a polgárőrség nagy erőkkel biztosította, akik gondoskodtak arról, hogy a város utcáin zavartalanul haladhasson végig a sokszínű kavalkád. Az ő munkájuk nélkül nem valósulhatott volna meg ilyen gördülékenyen a felvonulás.

Hagyományőrző műsorok a Vécsey Parkban

A Vécsey Parkban folytatódott a program: itt fogadták a felvonulás résztvevőit, majd a Solti Mazsorett Egyesület, a Teleki Néptáncműhely és a Solti Roma Hagyományőrző Táncegyüttes adott műsort, amit a közönség vastapssal jutalmazott. A rendezvény háziasszonya Kun Anasztázia volt, aki lendületes konferálásával végig jókedvre hangolta a résztvevőket.

A szervezők idén is ügyeltek arra, hogy minden korosztály megtalálja a kedvére való programot: vidám forgatag, kézműves portékák, finom ételek és jó borok várták az érdeklődőket.

Solti Szüreti Fesztivál

Fotók: Farkas Bea

Sztárfellépők és hajnalig tartó vigadalom

Az estét a sztárfellépők koronázták meg. 20 órakor Koós Réka állt színpadra, akit a közönség jól ismert slágerekkel ünnepelt. Őt követte 21 órától a Groovehouse, amely igazi nosztalgikus, mégis lendületes koncerttel töltötte meg a parkot. A fesztivál hivatalos programja után pedig a helyi közönség kedvence, DJ Tomex gondoskodott a hajnalig tartó szüreti vigadalomról, amely a Vécsey Parkban zárta az ünnepi napot.

A sikeres fesztivál a Vécsey Károly Művelődési Ház és Könyvtár munkatársainak szervezésében valósult meg, immár az új vezető, Horvátné Csortán Krisztina művelődési ház igazgató irányításával, aki augusztus óta tölti be a tisztségét. 

 

 

