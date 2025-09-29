Figyelmeztető címkék a sírokon: intézkedni kell, különben elveszhet a nyughely

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a temetőgazdálkodási részlegének a kezelésében található 2025. évi lejárati idővel rendelkező temetési sírhelyek – ideértve a (jellemzően 2000-ben betemetett, illetve újraváltott) hagyományos sírokat, valamint a (jellemzően 2015-ben betemetett, illetve újraváltott) urnafülkék – kegyeleti idejének meghosszabbítására hívja fel a figyelmet.

Sírhelyek megváltása,

Fotó: Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. (KVÜ)

A sírhelyek kegyeleti ideje lejár

A koporsós sírhelyek lejárati ideje általánosságban az utolsó temetéstől számított 25 év. Fontos tudni, hogy a sírokba később elhelyezett urnák vagy exhumált maradványok nem hosszabbítják meg ezt az időszakot. Az urnafülkék használati ideje 10 év, míg a sírboltok és kripták esetében 60 év a kegyeleti idő. A sírhelyek lejárati évében a sírhely felett rendelkező postai úton értesítést kap, valamint szeptember-októberben az adott sírjelek figyelmeztető jelölést kapnak.

Azok a sírhelyek, amelyek 2025-ben járnak le, fehér címkével kapnak figyelmeztető jelölést, a már korábban, például 2020-ban lejárt nyughelyek pedig piros címkét. Amennyiben a piros címkével ellátott sírhelyeket halottak napjáig, illetve az év végéig nem váltják meg újra a hozzátartozók, a sírok újraértékesíthetővé válnak.

Milyen módon lehet intézkedni?

A sírhely felett rendelkezők postai úton értesítést kapnak, azonban a kiküldött levelek nagy része visszaérkezik a „cím ismeretlen” megjegyzéssel. A temető üzemeltetői ezért kérik, hogy aki címváltozásban érintett, jelezze azt az ügyfélszolgálaton a 06-76/500-605-ös telefonszámon vagy az [email protected] e-mail-címen.

A temető ügyfélszolgálata a Köztemető kapuján belül, rögtön jobbra található, ahol munkanapokon 7:30 és 15:50 között várják a temetőlátogatókat sírhelyhosszabbítás vagy temetés ügyintézése céljából. Az éves szinten kiküldött 1000–1100 értesítő ellenére a felelősségteljes tájékozódás és ügyintézés a hozzátartozók közreműködésén is múlik.

A lejáró sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézés nemcsak kötelezettség, hanem a kegyelet és az emlékezés fontos része, amely biztosítja a családi nyughelyek méltó megőrzését a következő évtizedekre is.