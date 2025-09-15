Több tízezer forintot ér, egy tévedés miatt mégis rengetegen elpusztítják ezt az ártalmatlan állatot – videó

A rézsiklót sokszor félreismerik és viperának nézik, miközben ez egy teljesen ártalmatlan és védett faj Magyarországon, aminek értéke 50 ezer forint. Nagyon fontos tudni a különbséget, hiszen sokan a félreismerés miatt pusztítják el szegény kis állatot. Lajosmizsén kertjében Varga Péter Pál talált egy gyönyörű példányt, amit Facebookon megosztott. Épphogy sikerült elkapnia az állatot, aki szerdán kertjükön suhant át.

A rézsiklót sokszor összetévesztik a viperával, és elpusztítják szegény kis állatot

Fotó: Varga Péter Pál

Sikló vagy vipera?

A rézsikló feje ovális, alig különül el a nyaktól, míg a vipera feje háromszög alakú, jól elkülönül, valamint a sikló pupillája kerek, a viperáé ezzel szemben függőleges és résszerű. A viperának érdes és matt pikkelyei vannak, a rézsiklónak pedig simák és fényesek. A sikló mozgása inkább gyorsabb és hajlékonyabb, a viselkedése pedig inkább menekülő vész esetén.

A rézsikló megpillantásakor tehát nincs ok a pánikra, főleg nem az állat elpusztítására. Sőt, védett állat lévén bántása törvénybe ütközik és természetvédelmi bírságot vonhat maga után – tájékoztatott az Állat Magazin.

Miért veszélyeztetett állat?

Ezt a hüllőt számos veszély fenyegeti. Élőhelyeit egyre jobban feldarabolják a beépítések és a nagyüzemi mezőgazdaság, ráadásul a vegyszerek is rontják életfeltételeit. Gyakori, hogy közutakon gázolják el, miközben lassan átkelne. Valamint ahogy azt már korábban említettük, az emberek félelme miatt is sok egyed pusztul el ebből a védett fajból.

A rézsiklók fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémában, több szempontból is. Elsősorban a táplálékláncban betöltött helyük jelentős: mint közepes méretű ragadozók, szabályozzák a gyíkok és kisebb rágcsálók populációit, ugyanakkor táplálékforrásként szolgálnak nagyobb ragadozók számára.

Szaporodás és érdekességek

A faj érdekessége, hogy elevenszülő: a nőstény rézsikló fejlődnek az utódok, amelyek augusztus végén vagy szeptemberben jönnek világra. Egy-egy alomban 3–15 apró kígyó születik, mindössze 12–18 centiméteres hosszú. Már születésükkor teljesen önállóak, saját erejükből képesek vadászni. Bár a rézsikló nem rendelkezik olyan fejlett hőérzékelő szervekkel, mint a viperák vagy a pitonfélék, mégis képes érzékelni a környezet hőmérséklet-különbségeit. Elsősorban nyelvével gyűjt információkat a környezetéről – a kígyók nyelvöltögetése valójában szaglási folyamat. Képes „táncolni” a zsákmányával: a gyíkok elfogásakor sajátos mozgást végez, amely során testével hullámzó mozdulatokat tesz, miközben a zsákmányt szorítja. Bőrmirigyeik váladékával jelölik területüket, és ez segíti a nemek közötti kommunikációt is. A hímek a párzási időszakban területet tartanak fenn, amelyet aktívan védelmeznek más hímekkel szemben.

Védekezés és megtévesztés

A rézsikló elsősorban rejtőzködéssel védekezik. Ha mégis sarokba szorítják, sziszegéssel, üres harapásokkal és kellemetlen szagú váladék kibocsátásával próbálja elijeszteni támadóját. Előfordul, hogy halottnak tetteti magát, sőt, farka egy darabját is képes elveszíteni, hogy megzavarja a ragadozót.