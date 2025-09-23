Hamarosan átadják a régió egyik legjobb játszóterét, zajlanak a munkálatok

Kecskeméten a Rudolf kert városrész most van kialakulóban. A régi uszoda, a McDrive és az egyetem közötti 10 hektáros rész, ismertebb nevén az egykori Rudolf laktanya területe az elmúlt éveken egyre nagyobb hangsúlyt kap, újabb és újabb létesítmények kapnak benne helyet. A közelmúltban adták át a Kentert, és már készül az új nagy játszótér is, melyekről Balog Zoltán, a Kecskeméti Városháza Fejlesztéspolitikai Iroda vezetője mesélt a Rádió1 Gong Téma műsorában.

A közelmúltban adták át a Kentert, és már készül az új nagy játszótér is a Rudolf kertben, melyekről Balog Zoltán mesélt a rádióműsorban

Fotó: Rádió 1 Gong

A Rudolf kert a város egyik leghosszabb projektje

A Rudolf kert hosszú évek alatt formálódik, az időtartam okát Balogh Zoltán részletesen kifejtette. 2011 óta áll az önkormányzat tulajdonában. Mivel ez barnamezős terület volt és örökségvédett, az eltelt évek alatt sok feladatot, fejlesztést kellett rajta elvégezni. Az engedélyeken túl például lőszermentesítették, környezetileg tehermentesítették, a szennyezett talajt kicserélték, 15 darab monitoringkutat helyeztek el, közműveket építettek ki.

Örökségvédett épületekre szigorú szabályok vonatkoznak

A Rudolf laktanya területén örökségvédelem miatt az épületeket nem úgy újíthatták fel, ahogy szerették volna. Az örökségvédett épületeket nem lehet hőszigetelni, nem lehet a felületeket takarni, vagy csak nagyon nagy kompromisszumokkal lehet mindezt megoldani. Törekedni kell az eredeti állapotnak a megőrzésére. Előírás volt a minél nagyobb zöld terület megtartása is. A terület jelentős részén zöldövezetet alakítottak ki, sétányokkal. Ennek jegyében jelenleg is készül egy nagy játszótér, mely regionális szinten is meghatározó lesz. Várhatóan az év végéig elkészül.

A Kenter mindenki előtt nyitott

A játszótér a közelmúltban átadott Kenter rendezvényhelyszín szomszédságában található, mely az egykori Rudolf laktanya kis lovardájának a felújítása révén jött létre. Sokat gondolkodtak azon, hogy milyen funkciókkal töltsék meg. A mai hűtés-fűtés árak mellett egy környezetsemleges, egy klímasemleges üzemeltetést választottak, így az épület nem kapott nyílászárókat. Mivel örökségvédett, így nem lehetett szigetelni, többrétegű üveggel ellátni. A födémet sem lehet eltakarni, hiszen a gyönyörű Eiffel-i áthidalóknak látszó elemként kell megmaradnia. A mérete nagy, mintegy ezer főt képes befogadni. Vannak benne szociális blokkok, így rendezvények megtartására ideális.