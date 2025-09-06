Roziért dobog most az ország szíve, így ápolják a megkínzott kutyát

Szeptember 1-jén sokkoló állatkínzás rázta meg Bács-Kiskunt: egy 66 éves férfi autója után kötötte Rozi nevű kutyáját, majd kilométereken át vonszolta az aszfalton. Az állat súlyosan megsérült, gazdáját gyorsított eljárásban pénzbüntetésre ítélte a bíróság, mely nagy felháborodást keltett.

Mindent megtesznek a megkínzott Roziért

Forrás: Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület Facebook-oldala

A kutya – akit Rozi néven ismert meg a közösség – azóta a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület gondozásába került. Az egyesület szerint Rozi története nemcsak őket, hanem az egész országot megrázta, ezért különös odafigyeléssel és szakértelemmel ápolják. A Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület szombaton újabb részleteket közölt a kutya állapotáról.

Steril környezetben, teljes figyelemmel

Rozi kinti kutyaként élt, ezért kezdetben visszatartotta székletét és vizeletét, amíg nem alakítottak ki számára külön kennelt. Az állat jelenleg napjait steril, hűvös szobában tölti, amelyet naponta kétszer fertőtlenítenek és tiszta, vasalt lepedőkkel bélelnek ki. Amikor állapota engedi, kimehet levegőzni és mozogni, de gyógyulása érdekében a nyugalom és a biztonság most a legfontosabb.

Speciális kezelések az égési sérülésekre

Rozi testét súlyos horzsolások és égési sérülések borítják, ezért mindennap többször steril körülmények között cserélik kötéseit – írja az egyesület. Az alkalmazott kötszerek kifejezetten égési sérülésekhez kifejlesztett anyagok, amelyek segítik a sebgyógyulást, csökkentik a fertőzésveszélyt és nem tapadnak a bőrhöz. A sebeket minden kötéscsere előtt és után fertőtlenítik, majd sebgyógyulást segítő, fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő készítményekkel látják el.

A kutya folyamatos fájdalomcsillapítást kap, és szükség esetén antibiotikumot is, hogy elkerüljék a fertőzéseket. Állapotát naponta többször ellenőrzik, és a kezeléseket mindig az aktuális szükségleteihez igazítják.

Miért nem láthatunk gyakran képeket Roziról?

Az egyesület közölte: tudatosan nem tesznek közzé rendszeresen fotókat Roziról, mert a képek sokkolóak lennének, és a közösségi oldalak algoritmusai is letilthatnák őket. Hangsúlyozták, hogy az égési sérülések kezelése számukra nem új feladat – emlékeztettek például Főnix cicára, akit korábban szinte a tűzből mentettek ki, és aki ma már boldog, egészséges gazdis kedvenc.