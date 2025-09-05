szeptember 5., péntek

Nosztalgikus íz

29 perce

A legendás Róna üdítőital visszatért a boltok polcaira

Címkék#Márka Üdítőgyártó Kft#történet#üzlet#bolt#közlemény

A Traubit gyártó cég újabb magyar üdítőmárkát hozott vissza a hetvenes-nyolcvanas évekből.

Bátori Attila

Alig pár hónapja számoltunk be arról, hogy újraindult a legendás magyar üdítő, a Traubisoda gyártása, a Márka Üdítőgyár Kft. a nyáron újabb nagy bejelentést tett. A retró italok kedvelői örülhetnek: ismét megjelent a boltok polcain a Róna üdítő. 

A Róna üdítő sokak gyerekkori kedvence volt
Visszatért a legendás Róna üdítő. Forrás: Facebook/Róna üdítő

Miért pont most?

A hetvenes-nyolcvanas években szinte minden háztartásban jelen lévő legendás magyar márka forgalmazását a Márka Üdítőgyártó Kft. augusztusban indította újra. A Róna üdítő a szocializmus idején vált igazán ismertté, sokan gyerekkoruk kedvenceként emlékeznek rá. A vállalat közleménye szerint a retró termékek iránt egyre nagyobb az érdeklődés, ezért döntöttek úgy, hogy ismét piacra dobják a márkát. A Róna különlegessége, hogy sokak számára a nyolcvanas évek hétköznapjaihoz kötődik, így nem csupán egy üdítőitalról van szó, hanem egy szelet nosztalgiáról is.

Az újbóli bevezetés mögött komoly háttérmunka áll. A Márka Üdítőgyártó Kft. 2018 óta több mint 12 milliárd forintot fordított fejlesztésekre, ennek köszönhetően bővülhetett a termelési kapacitás.

Érdekesség, hogy a Róna üdítő története Debrecenben indult. A helyi állami gazdaság kezdte gyártani a hetvenes években, amikor még jóval szűkebb volt a hazai üdítőkínálat. A rendszerváltás után főként a keleti országrészben maradt népszerű, ám a privatizáció és a tulajdonosváltások miatt nem sikerült országos szinten megerősíteni a márkát. Bár a 2010-es években volt egy rövid visszatérés, akkor nem tudott tartósan a piacon maradni. Most azonban úgy tűnik, valóban esély nyílik arra, hogy a Róna üdítő ismét a magyar vásárlók mindennapjainak része legyen – írja a borsonline.hu.

Milyen ízben kapható a Róna üdítő?

A mostani visszatérés első körben két klasszikus ízben valósult meg: kóla és narancs változatban, 2 literes PET-palackos kiszerelésben. A cél nem titkoltan az, hogy a fogyasztók újra átélhessék a régi idők hangulatát ezekkel a fajtákkal.

Érdemes sietni, a Traubit is hamar elkapkodták

A Traubisoda tavasszal akkora erővel robbant be a köztudatba, hogy a legkeresettebb termékek egyike lett, több üzletben alig pár palack maradt az első hét végére, már ha egyáltalán maradt.

 

 

