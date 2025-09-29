Elhunyt egy 10 éves kisfiú, rovarszennyezett termékre figyelmeztet a hatóság

Összegyűjtöttük, mely hírekre kattintottak a legtöbbet olvasóink az előző héten. Olvashat arról, hogy rovarokat találtak egy népszerű csemegében, megírtuk, hogy mire van szükség a bőséges fügeterméshez, illetve arról is írtunk, hogy egy súlyos rollerbalesetben vesztette életét egy 10 éves kisfiú.

Rollerbaleset követelt halálos áldozatot, elhunyt egy 10 éves kisfiú

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Borzalmas tragédia. Egy 10 éves kisfiú halálát okozta a súlyos rollerbaleset.

Ne is álmodjon fügetermésről, ha ezt a feladatot nem végzi el időben

Az utóbbi években egyre több magyar kertben találunk fügét. Ez a mediterrán eredetű gyümölcsfa remekül alkalmazkodik a hazai klímához, de korántsem elég csak elültetni, a bőséges fügeterméshez rendszeres gondozásra is szükség van.

Sok a félreértés a fúrt kutak engedélye körül, itt vannak a szabályok érthetően

Sokan gondolkodnak azon, hogy saját kutat fúrassanak a kertjükben, az engedélyeztetés és a bejelentés kapcsán azonban rengeteg a kérdőjel. A fúrt kút létesítése nem minden esetben engedélyköteles, de van, amikor bejelenteni kötelező.

Rovarokat találtak ebben a népszerű csemegében, meg ne edd, ha ilyet vettél

A hatóság figyelmeztet: ne fogyassza el senki ezt a csemegét!

Óriási reform jön, így lehet nyugdíjba menni jövőre Magyarországon

A demográfiai folyamatok minden országot kihívások elé állítanak. Egyre több uniós tagállam szigorít a nyugdíjba vonulás feltételein, így hazánkban is változás jön 2026-tól: a fix korhatár helyét rugalmas rendszer veszi át.