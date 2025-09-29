szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

4 órája

Elhunyt egy 10 éves kisfiú, rovarszennyezett termékre figyelmeztet a hatóság

Címkék#legolvasottabb cikkek#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük a 39. hét legolvasottabb cikkeit. Köztük van, rovarokat találtak egy ismert csemegében, megírtuk, hogy rollerbalesetben vesztette életét egy 10 éves kisfiú, illetve arról is írtunk, hogy sok a félreértés a fúrt kutak engedélye körül.

Digner Brigitta

Összegyűjtöttük, mely hírekre kattintottak a legtöbbet olvasóink az előző héten. Olvashat arról, hogy rovarokat találtak egy népszerű csemegében, megírtuk, hogy mire van szükség a bőséges fügeterméshez, illetve arról is írtunk, hogy egy súlyos rollerbalesetben vesztette életét egy 10 éves kisfiú.

Rollerbalesetben hunyt el egy 10 éves kisfiú
Rollerbaleset követelt halálos áldozatot, elhunyt egy 10 éves kisfiú
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Újabb rollerbaleset követelt halálos áldozatot, elhunyt egy 10 éves kisfiú

Borzalmas tragédia. Egy 10 éves kisfiú halálát okozta a súlyos rollerbaleset.

Ne is álmodjon fügetermésről, ha ezt a feladatot nem végzi el időben

Az utóbbi években egyre több magyar kertben találunk fügét. Ez a mediterrán eredetű gyümölcsfa remekül alkalmazkodik a hazai klímához, de korántsem elég csak elültetni, a bőséges fügeterméshez rendszeres gondozásra is szükség van.

Sok a félreértés a fúrt kutak engedélye körül, itt vannak a szabályok érthetően

Sokan gondolkodnak azon, hogy saját kutat fúrassanak a kertjükben, az engedélyeztetés és a bejelentés kapcsán azonban rengeteg a kérdőjel. A fúrt kút létesítése nem minden esetben engedélyköteles, de van, amikor bejelenteni kötelező.

Rovarokat találtak ebben a népszerű csemegében, meg ne edd, ha ilyet vettél

A hatóság figyelmeztet: ne fogyassza el senki ezt a csemegét!

Óriási reform jön, így lehet nyugdíjba menni jövőre Magyarországon

A demográfiai folyamatok minden országot kihívások elé állítanak. Egyre több uniós tagállam szigorít a nyugdíjba vonulás feltételein, így hazánkban is változás jön 2026-tól: a fix korhatár helyét rugalmas rendszer veszi át.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu