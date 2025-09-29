Elhunyt egy 10 éves kisfiú, rovarszennyezett termékre figyelmeztet a hatóság

4 órája
Összegyűjtöttük, mely hírekre kattintottak a legtöbbet olvasóink az előző héten. Olvashat arról, hogy rovarokat találtak egy népszerű csemegében, megírtuk, hogy mire van szükség a bőséges fügeterméshez, illetve arról is írtunk, hogy egy súlyos rollerbalesetben vesztette életét egy 10 éves kisfiú.
Borzalmas tragédia. Egy 10 éves kisfiú halálát okozta a súlyos rollerbaleset.
Az utóbbi években egyre több magyar kertben találunk fügét. Ez a mediterrán eredetű gyümölcsfa remekül alkalmazkodik a hazai klímához, de korántsem elég csak elültetni, a bőséges fügeterméshez rendszeres gondozásra is szükség van.
Sokan gondolkodnak azon, hogy saját kutat fúrassanak a kertjükben, az engedélyeztetés és a bejelentés kapcsán azonban rengeteg a kérdőjel. A fúrt kút létesítése nem minden esetben engedélyköteles, de van, amikor bejelenteni kötelező.
A hatóság figyelmeztet: ne fogyassza el senki ezt a csemegét!
A demográfiai folyamatok minden országot kihívások elé állítanak. Egyre több uniós tagállam szigorít a nyugdíjba vonulás feltételein, így hazánkban is változás jön 2026-tól: a fix korhatár helyét rugalmas rendszer veszi át.
