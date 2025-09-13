3 órája
Hosszú ideig tartó ebzárlatot rendelt el a hatóság Bács-Kiskunban, fontos betartani a szabályokat – videó
Nagyon fontos, hogy az ebzárlat mellett legeltetési tilalom is életbe lép októbertől. Mutatjuk a rókavakcinázás által érintett megyéket és a szabályokat.
Október 4-én kezdődik az idei rókavakcinázás Magyarországon, amelynek során a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kisrepülőről szórja ki a vakcinatartalmú csalétkeket az érintett térségekben. Az intézkedés célja a veszettség terjedésének megakadályozása, különösen a határ menti régiókban – közölte az MTI.
Érintett megyék és szabályozások
A program Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéket érinti. A vakcinázás idején ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el. A lakott területeket a kisrepülővel történő szórás során elkerülik, és a kirándulókat külterületeken elhelyezett plakátok figyelmeztetik.
Az ebzárlat a Nébih tájékoztatása szerint Bács-Kiskunban október 6. és október 26. között lesz.
Miért fontos a rókavakcinázás?
A veszettség rendszeresen felbukkan Ukrajnában és Romániában, valamint Szlovákia keleti régiójában, és a vadállomány révén könnyen bekerülhet Magyarországra. Különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentkezett az elmúlt években több eset, bár idén eddig nem fordult elő fertőzés.
A Nébih felhívja a figyelmet arra, hogy a veszettség az emberek és a háziállatok, így macskák és kutyák számára is veszélyes. A kutyák számára a védőoltás kötelező, macskáknak pedig erősen ajánlott.
Mik a veszettség tünetei?
A veszettség heveny lefolyású vírusos betegség, amely agyvelőgyulladást okoz, és általában az állat elpusztulásához vezet. A tünetek alapján megkülönböztetnek dühöngő és csendes formát – írja a veszettsegmentesites.hu.
- Dühöngő forma: a viselkedés megváltozik, az állat ingerlékeny, támadásra hajlamos, nyelési nehézségei alakulnak ki, végül bénulás következik, és néhány napon belül elhullik.
- Csendes forma: a támadó magatartás elmarad, a viselkedésváltozás közvetlenül bénulásba megy át.
Vadállatok, például rókák esetében a legfőbb figyelmeztető jel, hogy az állat nem fél az embertől, szokatlan módon viselkedik, nappal is aktív, vagy más állatokat támad. A veszettségi esetek gyakrabban fordulnak elő tél végén a párzási időszakban, illetve nyár végén-ősszel, amikor a fiatal rókák új területet keresnek.
A Nébih és a szakmai források szerint a veszettség az emberekre és a háziállatokra is veszélyes, ezért a megelőzés és a kötelező oltások kiemelten fontosak.
Emelkednek az árak, jönnek a csalók – minden, amit a biztonságos tűzifavásárlásról tudnia kell
Jön az ALDI brutális akciója, mindössze 5 forintért vásárolhatunk a termékeikből