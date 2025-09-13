szeptember 13., szombat

Nébih

3 órája

Hosszú ideig tartó ebzárlatot rendelt el a hatóság Bács-Kiskunban, fontos betartani a szabályokat – videó

Címkék#vadállomány#Nébih#rókavakcinázás#ebzárlat#háziállat

Nagyon fontos, hogy az ebzárlat mellett legeltetési tilalom is életbe lép októbertől. Mutatjuk a rókavakcinázás által érintett megyéket és a szabályokat.

Kovács Alexandra

Október 4-én kezdődik az idei rókavakcinázás Magyarországon, amelynek során a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kisrepülőről szórja ki a vakcinatartalmú csalétkeket az érintett térségekben. Az intézkedés célja a veszettség terjedésének megakadályozása, különösen a határ menti régiókban – közölte az MTI.

rókavakcinázás lesz bács-kiskunban is
Október 4-től indul az idei rókavakcinázás Magyarországon
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Érintett megyék és szabályozások

A program Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéket érinti. A vakcinázás idején ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el. A lakott területeket a kisrepülővel történő szórás során elkerülik, és a kirándulókat külterületeken elhelyezett plakátok figyelmeztetik.

Az ebzárlat a Nébih tájékoztatása szerint Bács-Kiskunban október 6. és október 26. között lesz.

Miért fontos a rókavakcinázás?

A veszettség rendszeresen felbukkan Ukrajnában és Romániában, valamint Szlovákia keleti régiójában, és a vadállomány révén könnyen bekerülhet Magyarországra. Különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentkezett az elmúlt években több eset, bár idén eddig nem fordult elő fertőzés.

A Nébih felhívja a figyelmet arra, hogy a veszettség az emberek és a háziállatok, így macskák és kutyák számára is veszélyes. A kutyák számára a védőoltás kötelező, macskáknak pedig erősen ajánlott.

Mik a veszettség tünetei?

A veszettség heveny lefolyású vírusos betegség, amely agyvelőgyulladást okoz, és általában az állat elpusztulásához vezet. A tünetek alapján megkülönböztetnek dühöngő és csendes formát – írja a veszettsegmentesites.hu.

  • Dühöngő forma: a viselkedés megváltozik, az állat ingerlékeny, támadásra hajlamos, nyelési nehézségei alakulnak ki, végül bénulás következik, és néhány napon belül elhullik.
  • Csendes forma: a támadó magatartás elmarad, a viselkedésváltozás közvetlenül bénulásba megy át.

Vadállatok, például rókák esetében a legfőbb figyelmeztető jel, hogy az állat nem fél az embertől, szokatlan módon viselkedik, nappal is aktív, vagy más állatokat támad. A veszettségi esetek gyakrabban fordulnak elő tél végén a párzási időszakban, illetve nyár végén-ősszel, amikor a fiatal rókák új területet keresnek.

A Nébih és a szakmai források szerint a veszettség az emberekre és a háziállatokra is veszélyes, ezért a megelőzés és a kötelező oltások kiemelten fontosak.

 

 

