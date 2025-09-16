Elhunyt Robert Redford, Hollywood legendás színésze és rendezője, 89 éves volt

Redford több mint hat évtizeden átívelő pályafutása alatt nemcsak színészként, hanem rendezőként és környezetvédelmi aktivistaként is maradandót alkotott. Az amerikai közönség számára nem egyszerűen egy filmsztár volt: filmjeivel segített feldolgozni olyan társadalmi és politikai kérdéseket, mint a gyász, a korrupció vagy a környezeti felelősség – írja a The New York Times.

Elhunyt Robert Redford, Hollywood legendás színésze

Fotó: AFP

Színészként az 1969-es „Butch Cassidy és a Sundance kölyök” hozta meg számára a világhírnevet, amelyben Paul Newmannel alkotott felejthetetlen párost. Olyan klasszikusok követték, mint a „Az elnök emberei” (1976), amely a Watergate-botrányt dolgozta fel, vagy a „Mezítláb a parkban”, a „Távol Afrikától” és a „Szigorúan bizalmas”. Egyedüli Oscar-jelölését színészként az 1973-as „A nagy balhéért” kapta.

A negyvenes éveiben fordult a rendezés felé. Első filmje, az „Átlagemberek” (1980) óriási kritikai és közönségsiker lett, négy Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb film és a legjobb rendezés díját. Későbbi munkái közé tartozik az „A folyó szeli ketté” és a „Szókratész utolsó kvízjátéka”, amelyek szintén klasszikussá váltak.

Redford a független filmes világban is új korszakot nyitott. 1981-ben megalapította a Sundance Intézetet, majd átvette a Utah állambeli Park Cityben működő filmfesztivált, amely hamarosan a világ egyik legfontosabb filmes találkozóhelyévé vált. A Sundance olyan rendezők pályáját indította el, mint Quentin Tarantino, Steven Soderbergh vagy Darren Aronofsky.

A reflektorfénytől mindig távolságot tartott. Visszavonultan élt utahi birtokán, és inkább környezetvédelmi munkájáról volt ismert: kampányolt autópálya- és szénerőmű-építések ellen, évtizedeken át dolgozott a természetvédelmi szervezetekkel. Nem kedvelte, ha aktivistának nevezték, de tettei egyértelművé tették elkötelezettségét.

Magánéletében tragédiák is érték. Első házasságából négy gyermeke született, de egyikük csecsemőkorában meghalt. Fia, James 2020-ban hunyt el rákban. Redford 2009-ben feleségül vette második párját, Sibylle Szaggars német művészt.