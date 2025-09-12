Ezek voltak gyerekkorunk legnagyobb kedvencei – retró finomságok, amiket ma már hiába keresünk

Az Auchan szeptemberi retró akciója valóságos időutazás volt: a Turista felvágott, a Mackó sajt, a Kockás túró rudi és a Darálós keksz mellé még a legendás Traubisoda is visszatért a kínálatba. Ezen felbuzdulva a Facebookon feltett kérdésünkre tömegével érkeztek a válaszok: olvasóink felelevenítették, mik voltak a kedvenc retró édességeik, amik valódi ízekkel töltötték meg a gyerekkorukat.

Forrás: Mindmegette.hu / Illusztráció

Retró édességek, amiket máig emlegetünk

A kommentek alapján a legnagyobb űrt a régi csokoládék és cukorkák hagyták maguk után. Rengetegen emlegették

a Korfu csokit,

a Mókus csokit,

az Africana szeletet,

a Lottó csokit,

a Gránát kockát,

a Selyem cukrot

és a Duna kavicsot.

Sokak szíve dobbant meg az Utasellátó csokiroló, az Eperjó csoki, a pici Sport szelet és a márvány drazsé említésére is. A válaszokból egyértelműen látszik, hogy ezek az édességek nemcsak az ízük, hanem az élmény miatt is örökre beégtek az emlékezetbe.

Retró jégkrémek és hűsítők a múltból

A Leó jégkrém szinte minden második hozzászólásban előkerült, de sokan emlegették a LEO pálcikás fagylaltot és a jéghideg zacskós kakaót is. A csatos üveges Bambi ital is igazi retró kedvenc volt, amitől sokak szerint semmi sem frissített jobban egy nyári napon. Ezek az italok és fagylaltok nemcsak hűsítettek, hanem az egész gyerekkor hangulatát hozták vissza.

Különleges sós finomságok és fura kedvencek

Az édességek mellett számos különleges finomságot is megemlítettek az olvasók: ilyen volt a tubusos májkrém, a kolbászkrém, a Herkules mustár, a különleges vagdalthús-konzerv vagy éppen a Paraszt reggeli. Volt, aki az összecsukható műanyag poharat emelte ki, más a rózsaszín Lenor illatát vagy a régi bélszínrolót, ami ugyan sosem látott bélszínt, mégis mennyei volt. Ezek a termékek ma már eltűntek, de sokak szerint az akkori minőség, íz és hangulat semmi máshoz nem hasonlítható.

Gyerekkorunk ízei, amiket nem felejtünk

Többen hangsúlyozták, hogy bár ma is rengeteg termék kapható, mégsem ugyanaz az élmény, mint régen. A retró édességek és élelmiszerek nemcsak finomak voltak, hanem valahogy őszintébbek is, kevesebb adalékkal, több valódi alapanyaggal, és rengeteg szeretettel készültek. Nem csoda, hogy az Auchan akciója ekkora nosztalgiát ébresztett: gyerekkorunk ízei örökké velünk maradnak, akkor is, ha a polcokról már eltűntek.