Így emlékeznek vissza olvasóink a legendás retró diszkókra – a legjobb helyek és kommentek

Hírportálunk Facebook-oldalán kérdeztük meg olvasóinkat, hogy melyik volt kedvenc diszkójuk fiatalkorukban. Mindenki tudott mondani minimum egyet, de volt olyan, aki több retró diszkót is felsorolt. Ezeket összesítettük, és kiválasztottuk a legnépszerűbbeket, emellett kigyűjtöttük még a legérdekesebb hozzászólásokat is.

Olvasóink voksai alapján összegyűjtöttük Bács-Kiskun legnépszerűbb retró diszkóit

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Népszerű retró diszkók

A kommentek összesítése alapján a legnépszerűbb diszkók a DTD Kiskunhalason, a Korona diszkó Kecelen, és a Robinson Kecskeméten.

DTD Kiskunhalas

A DTD-ként emlegetett Dance Tuning Disco elképesztően népszerű volt a kilencvenes és kétezres években. Ma már azonban csak emlék, a diszkó bezárt, sőt mostanra az épületet is átalakították. Igazi legendás bulizóhely volt a hozzászólások alapján, amit szinte mindenki megemlített. Sokak számára a fiatalság legszebb éjszakáit jelenti, ezért különösen erős nosztalgia kötődik hozzá.