Így emlékeznek vissza olvasóink a legendás retró diszkókra – a legjobb helyek és kommentek

Nincs is jobb egy kis közös nosztalgiázásnál! Olvasóink voksai alapján összegyűjtöttük Bács-Kiskun legnépszerűbb retró diszkóit.

Brockmeyer Sophie Isabella

Hírportálunk Facebook-oldalán kérdeztük meg olvasóinkat, hogy melyik volt kedvenc diszkójuk fiatalkorukban. Mindenki tudott mondani minimum egyet, de volt olyan, aki több retró diszkót is felsorolt. Ezeket összesítettük, és kiválasztottuk a legnépszerűbbeket, emellett kigyűjtöttük még a legérdekesebb hozzászólásokat is.

Bács-Kiskun legnépszerűbb retró diszkói
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Népszerű retró diszkók 

A kommentek összesítése alapján a legnépszerűbb diszkók a DTD Kiskunhalason, a Korona diszkó Kecelen, és a Robinson Kecskeméten. 

DTD Kiskunhalas

A DTD-ként emlegetett Dance Tuning Disco elképesztően népszerű volt a kilencvenes és kétezres években. Ma már azonban csak emlék, a diszkó bezárt, sőt mostanra az épületet is átalakították. Igazi legendás bulizóhely volt a hozzászólások alapján, amit szinte mindenki megemlített. Sokak számára a fiatalság legszebb éjszakáit jelenti, ezért különösen erős nosztalgia kötődik hozzá.

Dance Tuning Disco (Kiskunhalas) Benny Nosztalgia 2006-06-03 (szombat)

Korona diszkó Kecel

A keceli Korona diszkó már a 90-es években menőnek számított, Bajától Kalocsán át Kecskemét és Budapest irányából is érkeztek fiatalok, hogy leeresszék a gőzt, táncoljanak, ismerkedjenek, bulizzanak. Több generáció kedvence volt, ahol a környék fiataljai rendszeresen találkoztak. A kommentek alapján ez a hely sokak számára „az igazi disco” élményét nyújtotta.

Club Korona (Kecel) Kecel Fest 2006-07-22 (szombat)

Robinson Kecskeméten

A Robinson a kecskeméti diszkók közül az egyik lekedveltebb szórakozóhely volt, melyre sokan nagyon jó szívvel gondolnak vissza. Rengetegen írtak nosztalgikus kommenteket, hiszen a város egyik legismertebb szórakozóhelye volt. A hozzászólásokból kiderül, hogy sokan itt élték át első nagy bulis élményeiket. Hangulatát a nagy terek, a változatos zenei esték és a legendás táncos éjszakák tették felejthetetlenné.

Ki, milyen érzéssel gondolt vissza kedvenc helyeire?

Sokan örömmel emlékeznek vissza a hajdani bulik hangulatára. Volt, aki úgy fogalmazott: „Hát nálunk még voltak jó bulik, mikor fiatal voltam... Silver, Jamaica, Red Colt Garden, főiskolás bulik kedden és csütörtökön a Club 69-ben Kecskeméten – én nagyon szerettem fiatal lenni.” 

A régi idők hangulatát más is felidézte: 

Nekem akkor mind fellelhető volt a zene, a szórakozás, a kikapcsolódás. A mostani már csak dübörgés, kiabálás, a fiataloknak ez kell.

Voltak, akik hosszú listával idézték fel a régi helyszíneket: „Kertészeti Főiskola, GAMF, Fémmunkás, Júlia, Művelődési Ház, Toronyház, Gerendás, Aranyhorda, Sasfészek, Aranyhomok, Robinson, Silver... meg még vagy tíz minden bizonnyal csak itt Kecskeméten.” 

Másvalaki így folytatta: „Robinson, Flesh, Gerendás, Júlia, „másodvirágzásom idején” Jamaica, Caribie – Budapesten pedig a Cafe del Rio.”

Sokan a kezdetekre is emlékeztek: „Jászszentlászló Funky Farm! Itt kezdődött minden! Később Üllés, Mórahalom, stb! 100 km-es körzetben minden discoban voltam.” 

Más inkább „mosolyogva” mondta: „Melyik nem? De így visszagondolva ha csak hármat kéne kiemelni, akkor Hetényegyháza – Club Incognito, Harta – GlassHouse, Szelidi-tó – Éden Beach.”

Az első bulis élményeket is sokan felelevenítették: „Művelődésiházban voltam elsőnek, Júlia, Sas, Robinson, Flesh, Tiszti club, MB1, Őserdő, Autóscsárda, Caribie. Azok voltak a szép idők.” 

Akadt, aki a fővárosi emlékeket hozta elő: „Petőfi csarnok, de jártunk a shot térre is.” Másnak a „Kiskunfélegyháza stranddisco és a Kiskunhalasi csipke bár” jelentette a fiatalság legszebb pillanatait.

 

 

