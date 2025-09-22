A pilóták nyugodtan beszélgettek, mielőtt földbe csapódott a gép – 29 ember vesztette életét

Az 1970-es évek a légi közlekedés sötét időszaka volt. Ekkortájt rengeteg repülőbaleset történt, és ez a magyar légitársaságot, a Malévet sem kerülte el. Pontosan 48 évvel ezelőtt, 1977 őszén következett be a Malév utolsó, halálos áldozatokkal járó balesete.

Akkoriban ez az eset csak fél hasábot ért meg az újságban, de a Tudásmorzsák a repülésről nevű Facebook-oldalnak köszönhetően visszaemlékezhetünk, mi okozta a tragédiát.

Romániában történt a repülőbaleset

Mielőtt Bukarestben bekövetkezett volna az 1977-es repülőbaleset, korábban Koppenhágában, Bejrútban és Kijevben is lezuhant egy-egy Malév-gép, összesen több mint 100 halálos áldozatot követelve.

A bukaresti viszont egészen furcsa baleset volt. A Malév 203-as járata Isztambulból tartott Budapestre, bukaresti köztes megállóval. Magyar idő szerint 18 óra környékén a Tu-134-es személyzete a leszálláshoz készülődött a román fővárosban.

Egyszerű leszállásnak indult, halálos repülőbaleset lett belőle

A repülőgép mintegy 40 kilométerre a bukaresti repülőtértől már a leszállási konfigurációban repült:

kiengedett fékszárnyakkal,

nyitott futóművekkel,

folyamatos süllyedésben.

Néhány perccel később azonban váratlanul a földnek csapódott. A Tu–134-es darabokra szakadt, roncsai közel egy kilométer hosszan szóródtak szét.

Mi okozta a katasztrófát?

A súlyos baleset után azonnal vizsgálóbizottság alakult román, magyar és szovjet részvétellel. Nicolae Ceaușescu román diktátor azonnal a helyszínre sietett, majd táviratban közölte Kádár Jánossal: szerinte a „szovjet technika hibája” okozta a katasztrófát, de a személyzet „hősiesen küzdött az utolsó pillanatig”.

Ez a gyors ítélet azonban nem volt helytálló. A feketedobozok – köztük a hangrögzítő – vizsgálata ugyanis azt mutatta, hogy nem műszaki hiba vezetett a tragédiához. A pilóták a megközelítés közben hétköznapi dolgokról beszélgettek, például az új vállalati egyenruháról, miközben egyre veszélyesebben süllyedtek a föld felé.

Nem tetszett a pilótának a kijelölt leszállópálya

A Malév 203-as járatának személyzete az Otopeni repülőtér 26-os futópályájára kapott leszállási engedélyt, amelyen nem működött műszeres leszállító rendszer. A kapitány emiatt inkább a 08-as pályát szerette volna használni és hosszas vita után az irányító engedett is a kérésnek, de ekkor a gép már túl magasra került a megfelelő süllyedési pályához.