A pilóták nyugodtan beszélgettek, mielőtt földbe csapódott a gép – 29 ember vesztette életét
A légi katasztrófák oka gyakran összetett. A tragikus pillanatokat általában káosz és halálfélelem előzi meg, de olyan repülőbaleset is történt, amely teljesen váratlanul, pánik nélkül szedett emberáldozatokat. Ez utóbbi fordult elő Romániában, ahol magyarok is meghaltak.
Az 1970-es évek a légi közlekedés sötét időszaka volt. Ekkortájt rengeteg repülőbaleset történt, és ez a magyar légitársaságot, a Malévet sem kerülte el. Pontosan 48 évvel ezelőtt, 1977 őszén következett be a Malév utolsó, halálos áldozatokkal járó balesete.
Akkoriban ez az eset csak fél hasábot ért meg az újságban, de a Tudásmorzsák a repülésről nevű Facebook-oldalnak köszönhetően visszaemlékezhetünk, mi okozta a tragédiát.
Romániában történt a repülőbaleset
Mielőtt Bukarestben bekövetkezett volna az 1977-es repülőbaleset, korábban Koppenhágában, Bejrútban és Kijevben is lezuhant egy-egy Malév-gép, összesen több mint 100 halálos áldozatot követelve.
A bukaresti viszont egészen furcsa baleset volt. A Malév 203-as járata Isztambulból tartott Budapestre, bukaresti köztes megállóval. Magyar idő szerint 18 óra környékén a Tu-134-es személyzete a leszálláshoz készülődött a román fővárosban.
Egyszerű leszállásnak indult, halálos repülőbaleset lett belőle
A repülőgép mintegy 40 kilométerre a bukaresti repülőtértől már a leszállási konfigurációban repült:
- kiengedett fékszárnyakkal,
- nyitott futóművekkel,
- folyamatos süllyedésben.
Néhány perccel később azonban váratlanul a földnek csapódott. A Tu–134-es darabokra szakadt, roncsai közel egy kilométer hosszan szóródtak szét.
Mi okozta a katasztrófát?
A súlyos baleset után azonnal vizsgálóbizottság alakult román, magyar és szovjet részvétellel. Nicolae Ceaușescu román diktátor azonnal a helyszínre sietett, majd táviratban közölte Kádár Jánossal: szerinte a „szovjet technika hibája” okozta a katasztrófát, de a személyzet „hősiesen küzdött az utolsó pillanatig”.
Ez a gyors ítélet azonban nem volt helytálló. A feketedobozok – köztük a hangrögzítő – vizsgálata ugyanis azt mutatta, hogy nem műszaki hiba vezetett a tragédiához. A pilóták a megközelítés közben hétköznapi dolgokról beszélgettek, például az új vállalati egyenruháról, miközben egyre veszélyesebben süllyedtek a föld felé.
Nem tetszett a pilótának a kijelölt leszállópálya
A Malév 203-as járatának személyzete az Otopeni repülőtér 26-os futópályájára kapott leszállási engedélyt, amelyen nem működött műszeres leszállító rendszer. A kapitány emiatt inkább a 08-as pályát szerette volna használni és hosszas vita után az irányító engedett is a kérésnek, de ekkor a gép már túl magasra került a megfelelő süllyedési pályához.
A kapitány a hajtóműveket alapgázra állíttatta, és meredekebb süllyedésbe vitte a gépet, hogy elkapja a siklópályát. Eközben a navigátor már nem követte pontosan a magasság- és távolságadatokat, a pilóták pedig a mellékes beszélgetésük miatt sem figyeltek eléggé a műszerekre. A leszállás ráadásul szürkületben történt, így vizuálisan sem érzékelték időben a talajt.
Amikor a kapitánynak gyanússá vált a helyzet, rákérdezett a magasságra, mire a navigátor azt válaszolta: „120.” Néhány másodperccel később megszólalt a figyelmeztető jelzés, majd a Tu–134-es fának ütközött.
Rejtélyes túlélő
A gép orra és középső törzsrésze teljesen megsemmisült, csak a farokrész maradt viszonylag épen. A tragédiában 21 utas és a teljes, nyolcfős személyzet azonnal életét vesztette, ám a hátsó részben ülő 24 utas – köztük 23 brit és 1 török állampolgár – túlélte a katasztrófát.
A török férfit viszont sokáig nem találták – sem holtan, sem élve. Napokig rejtély övezte az eltűnését, mígnem kiderült: karcolás nélkül megúszta a balesetet, összeszedte a poggyászát, majd gyalog besétált Bukarestbe. Ott elintézte ügyeit, végül magától jelentkezett a Malév helyi irodáján, hogy segítsenek hazajutni.
A baleset a Malév történetének utolsó, halálos áldozatokat követelő katasztrófája volt.
Nemzetközi katasztrófák
Sokan félnek a repüléstől, sokan viszont úgy vélik, ez a legbiztonságosabb módja a közlekedésnek, ugyanis sokkal több autóbaleset történik, mint légi katasztrófa. Az elmúlt időszakban viszont mintha megnőtt volna ezen balesetek száma is.
Air India
Emlékezhetünk az Air India júniusi katasztrófájára is, amely során a repülőgép a fölszállás és a lezuhanás között mintegy 30 másodpercig tartózkodott a levegőben. A Boeing–787-8 Dreamliner típusú repülőgép 242 utassal és személyzettel a fedélzetén Ahmedabadból a londoni Gatwick repülőtérre tartott, de közvetlenül a felszállás után balesetet szenvedett. A balesetben legkevesebb 279 ember életét vesztette. A fedélzeten tartózkodók mellett legalább 38 ember halt meg a földön, amikor a repülőgép egy lakóövezetbe zuhant.
A baleset kapcsán végzett Flightradar24-adatbázis elemzéséből kiderült, hogy az érintett Boeing 787-8 Dreamliner – „VT-ANB” lajstromjellel – korábban Magyarország és Bács-Kiskun vármegye felett is elrepült.
Kényszerleszállás Németországban
Csakúgy, mint az a Swiss International Air Lines Belgrádból Zürichbe tartó járata, amely júliusban az utastérben terjengő füst miatt Németországban hajtott végre kényszerleszállást – szerencsére tragédia nem történt a pilóták gyors és jó döntésének köszönhetően.
Vadászgép balesetek
Ha már repülőbalesetek, visszaemlékezhetünk olyan tragédiákra is, amelyekben kecskeméti pilóták voltak érintettek. A kecskeméti reptéren szállt fel két pilóta 2008. június 20-án egy L39-es típusú Albatros kiképzőgéppel. Nem sokkal később szörnyű tragédiába fulladt a kiképzés, Fehérgyarmatnál ugyanis lezuhantak. A repülőbalesetben a két kecskeméti pilóta, Janicsek András és Ignácz Zoltán azonnal életét vesztette.
Pár évvel korábban, 1995-ben is volt Kecskeméthez köthető vadászgép-baleset, de ez hála Istennek szerencsésen végződött. A csehszlovák gyártmányú, kétüléses L-39 ZO Albatros kiképzőgép – amelyet a magyar légierő a keletnémet állományból vett át az 1990-es évek elején – egy rutinfeladat során szenvedett hajtóműhibát. A fedélzeten tartózkodó két pilóta higgadt és határozott döntést hozott: katapultáltak. Molnár Gyula őrnagy és Németh János főhadnagy tapasztalt kiképzőpilóták voltak, az esetet túlélték. A repülőgép lezuhant, de lakott területet nem veszélyeztetett, és további károk sem keletkeztek.
