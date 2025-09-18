Megszaporodtak a betörések, a rendőrség és az önkormányzat reagált a lakossági aggodalmakra

A szerda 17 órakor tartott közbiztonsági előadáson a közönség megnyugtatása volt a cél. Kecskeméten ugyanis az utóbbi időben több besurranás is történt, amire már a vacsiközi lakosok is felfigyeltek. Panaszukra válaszolva a Kandó Kálmán Szakközépiskolában tartottak egy fórumot, ahol mindenki feltehette kérdéseit, és elmondhatta aggodalmait a rendőrségnek és az alpolgármestereknek.

Rengeteg besurranáshoz riasztották a rendőrséget, fórumot tartottak szerdán

Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

A rendőrséget rengeteg besurranáshoz riasztották

Az utóbbi időben volt olyan betörő, aki házról házra járt és mindent elvitt, ami a keze közé akadt, még a fagyasztott ételeket sem kímélte, de őt szerencsére a rendőrök elkapták egy helyi lakos segítségével.

Egy helyi Facebook-csoportban több kecskeméti lakos is arról számolt be, hogy ismeretlenek próbáltak bejutni lakásokba, vagy már sikerrel be is surrantak:

„Körülbelül 1 hete, este 8 után ugyanez történt nálam is, pedig láthatóan otthon voltam, mert égett a villany.”

„Széchenyivárosban is erről hallottam.”

„Belvárosban is történt ilyen!”

„Nem kell csodálkozni – a lépcsőházak ajtaja reggel több háznál is nyitva van, kitárva, így biztosítva a szabad bejutást, utána meg lehet csujjogni, hogy besurranó tolvaj.”

Nagyon fontos a rendőrség azonnali tájékoztatása

A gyűlésen megjelent dr. Homoki Tamás alpolgármester, dr. Fekete Gábor alpolgármester, dr. Patak Sándor, a Kecskeméti Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettese, T. Nagyné Csilla a polgárőrség képviseletében, Komáromi Gábor a városrendészet képviseletében, dr. Tóth Szilárd, a Vacsiköz képviselője. Ők együttesen válaszoltak a lakók kérdéseire.

Felhívták arra a figyelmet, hogy probléma esetén nagyon fontos a rendőrség azonnali tájékoztatása, ugyanis sok esetben a Facebookról értesülnek egy-egy esetről. Ha rögtön jeleznek a hatóságoknak, akkor ők körülbelül 10 percen belül ott tudnak lenni a helyszínen, és a friss nyomok alapján könnyebben el tudják kapni a tettest, azonban ha csak egy nap múlva, vagy egy hét múlva értesülnek egy esetről, akkor már nagyon nehéz visszakövetni, hogy ki lehetett a tettes.