szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fórum

1 órája

Megszaporodtak a betörések, a rendőrség és az önkormányzat reagált a lakossági aggodalmakra

Címkék#Kecskeméti Rendőrkapitányság#Vacsiköz#besurranó tolvaj

A nyár folyamán megnőtt a bűnesetek száma Kecskméten, főleg a Vacsiközben, ahol a lakosok válaszokat vártak az esetekkel kapcsoltban. A besurranásokkal kapcsolatos kérdésekben az alpolgármesterek és a rendőrség adott válaszokat a lakosságnak.

Brockmeyer Sophie Isabella

A szerda 17 órakor tartott közbiztonsági előadáson a közönség megnyugtatása volt a cél. Kecskeméten ugyanis az utóbbi időben több besurranás is történt, amire már a vacsiközi lakosok is felfigyeltek. Panaszukra válaszolva a Kandó Kálmán Szakközépiskolában tartottak egy fórumot, ahol mindenki feltehette kérdéseit, és elmondhatta aggodalmait a rendőrségnek és az alpolgármestereknek.

sok besurranás történt, a rendőrséget rengeteg esethez riasztották,
Rengeteg besurranáshoz riasztották a rendőrséget, fórumot tartottak szerdán
Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

A rendőrséget rengeteg besurranáshoz riasztották

Az utóbbi időben volt olyan betörő, aki házról házra járt és mindent elvitt, ami a keze közé akadt, még a fagyasztott ételeket sem kímélte, de őt szerencsére a rendőrök elkapták egy helyi lakos segítségével. 

Egy helyi Facebook-csoportban több kecskeméti lakos is arról számolt be, hogy ismeretlenek próbáltak bejutni lakásokba, vagy már sikerrel be is surrantak:

  • „Körülbelül 1 hete, este 8 után ugyanez történt nálam is, pedig láthatóan otthon voltam, mert égett a villany.”
  • „Széchenyivárosban is erről hallottam.”
  • „Belvárosban is történt ilyen!”
  • „Nem kell csodálkozni – a lépcsőházak ajtaja reggel több háznál is nyitva van, kitárva, így biztosítva a szabad bejutást, utána meg lehet csujjogni, hogy besurranó tolvaj.”

Nagyon fontos a rendőrség azonnali tájékoztatása

A gyűlésen megjelent dr. Homoki Tamás alpolgármester, dr. Fekete Gábor alpolgármester, dr. Patak Sándor, a Kecskeméti Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettese, T. Nagyné Csilla a polgárőrség képviseletében, Komáromi Gábor a városrendészet képviseletében, dr. Tóth Szilárd, a Vacsiköz képviselője. Ők együttesen válaszoltak a lakók kérdéseire.

Felhívták arra a figyelmet, hogy probléma esetén nagyon fontos a rendőrség azonnali tájékoztatása, ugyanis sok esetben a Facebookról értesülnek egy-egy esetről. Ha rögtön jeleznek a hatóságoknak, akkor ők körülbelül 10 percen belül ott tudnak lenni a helyszínen, és a friss nyomok alapján könnyebben el tudják kapni a tettest, azonban ha csak egy nap múlva, vagy egy hét múlva értesülnek egy esetről, akkor már nagyon nehéz visszakövetni, hogy ki lehetett a tettes. 

válaszokat vártak a lakosok, egyre több a besurranótolvaj a Vacsiközben,
A Vacsiköz  lakosai válaszokat vártak az esetekkel kapcsoltban
Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

A besurranások megjelenése után, egyre több droghasználóra lettek figyelmesek a városban. A Vacsiközben találtak is egy ingatlant, amiben droghasználók laktak, innen már két embert le tudtak tartóztatni. 

Dr. Patak Sándor kijelentette: „Figyelünk a Vacsiközre!” Rögtön lépnek, bármi probléma van, a legfontosabb csak az, hogy azonnal jelezzenek!

Jogi szempontból dr. Homoki Tamás azt tanácsolta, hogy abban az esetben, ha egy besurranó van a házban, akkor ne lépjünk fel ellene agresszívabban, mint ahogy ő viselkedik velünk, mert abból mi jöhetünk ki rosszul a bíróság előtt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu