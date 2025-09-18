szeptember 18., csütörtök

1 órája

Emlékszel még, hogyan folytatódnak a régi magyar slágerek?

Címkék#zene#kvíz#retró#sláger

A magyar zenei élet tele van felejthetetlen zeneszámokkal, amelyek több generáció számára ismerősen csengenek. Most arra vagyunk kíváncsiak, mennyire emlékszel az ikonikus régi magyar slágerek dalszövegeire.

A régi magyar slágerek generációk zenei ízlését formálták, és ma is éppúgy megdobogtatják a szíveket, mint évtizedekkel ezelőtt. Legyen szó a Hungária pörgős dallamairól, a TNT örökzöldjeiről vagy Szécsi Pál romantikus balladáiról. Ezek a dalok mindannyiunk közös zenei élményei.

A régi magyar slágerek különleges helyet foglalnak el a szívünkben
A régi magyar slágerek generációk zenei ízlését formálták, és ma is megdobogtatják a szívünket
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A digitális korszak ellenére a régi magyar slágerek továbbra is óriási népszerűségnek örvendenek, akár a YouTube-on, Spotify-on, vagy éppen élő koncerteken hallgatjuk őket. A fülbemászó dallamokat ma is mindenki dúdolja, a dalszövegeket pedig egyszerűen nem lehet elfelejteni.

Kvíz

Most egy kvízben tesztelheted, mennyire maradtak meg benned ezek az emlékezetes dalszövegek. A feladvány egyszerű, döntsd el, hogyan folytatódik a szöveg. Könnyűnek tűnik? Hamar kiderül, mennyire vagy otthon a retró slágerek világában!

Kvízre fel!

1.
TNT: „Titkos üzenet száll a széllel, hozzád is elér...”
2.
Folytasd a Hungária Csókkirály című dalát: A moziból hazafelé este ha láttuk őt...
3.
A Bestiákra emlékszel még? „A reggel túl mesze van, addig elunom magam...”
4.
Melyik sorral folytatódik Máté Péter dala? Tető nélkül apró házad mondd, mit ér….
5.
Hip Hop Boyz: „A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem, mindenféle gond van most a...”
6.
Mit énekel Szécsi Pál ? Csak egy tánc volt…
7.
Baby Sisters: „Szeresd a testem, baby! Végtelen maraton, átadom most a lelkem, minden mozdulatom. Ma táncot jár az éj...”
8.
A Republic dalára emlékszel még? Én mennék veled, de nem akarod….
9.
Hogy van tovább az Ámokfutók slágere? Meghalok, hogyha hozzám érsz...
10.
Tankcsapda, jöhet? „Ha nem hiszed el, hogy az életed ajándék, Nézd meg jobban...”

Ha tetszett a kvízünk, akkor teszteld a tudásodat korábbi játékainkkal is!

