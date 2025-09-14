Előkerültek a féltve őrzött kincsek, múltidézésre hívjuk olvasóinkat

Ma, a digitális világban, naponta készítünk tucatnyi képet telefonjainkkal, de ezek gyakran elvesznek a digitális térben. A régi fotók viszont megmaradtak – és velük együtt a nosztalgia is. Bács-Kiskun vármegyei Olvasóink közül sokan ma is őrzik ezeket a régi családi felvételeket, és örömmel osztják meg velünk. Ezekből válogattunk most újabb hét különleges retró fényképet.

Idősek napja is látható régi fotókon

Múltidéző régi fotók

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Bak Antal fotója a szülői házról

Szülői ház

Bócsáról Bak Antal régi fotója arról a házról készült, amelyben a gyermekkorát töltötte. Az édesapja tulajdonában állt, benne egy fából készült ágy és egy vaságy, valamint egy földes konyha volt, 5 személyre kialakítva.

Kovács István József az egykori Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Körének színjátszó csoportjáról

Színjátszók

Kecskemétről Kovács István József költő fotója 2003-as, az egykori Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Körének színjátszó csoportját örökítette meg az Erdei Ferenc Művelődési Központban, a Vidám farsangi dallamok műsorban. A képen Tóth Zsuzsanna vasdiplomás tanítónő, Gonda József és Jójártné Jobbágy Katalin látható. Háttérben Szecsődy György játszott szintetizátoron. A műsorvezető Olvasónk volt.

Családi emlék, az öreg Bugaci csárdából

Kedves emlék

Kecskemétről Farkas P. József egy családi fotóval nosztalgiázik. A több mint 30 éves fotó egy kedves családi emléket idéz fel a volt öreg Bugaci csárdából. A képen Olvasónk felesége, Jolika, valamint gyermekei, Ágó és Péter látható az egyik tulajdonos, Törőcsik Zoltán társaságában.

Kecskemét környékén körvadászatokon vettek részt a tisztek

Vadászat

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes több mint 70 évre tekint vissza. 1951 szeptember végén a légierő intézkedése alapján, Szentkirályszabadjáról áttelepítették Kecskemétre az MN 25. Vadászrepülő Hadosztály-parancsnokságot és az alárendeltségébe tartozó MN 24. vadászrepülőezredet. Rövidesen megkezdték az átképzést a korszerű MiG–15 típusra. A vezető beosztású tiszteknek azonban jutott arra is idő, hogy a hétvégeken, Kecskemét környékén körvadászatokon részt vegyenek. Az 1952 tavaszán tartott vadászatról készült fotón Vadas Jenő főhadnagy, B. Varga Sándor százados és Szócsi Miklós főhadnagy látható.