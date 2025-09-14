2 órája
Előkerültek a féltve őrzött kincsek, múltidézésre hívjuk olvasóinkat
A nosztalgia különös varázserővel bír. Egy régi fotó elég ahhoz, hogy visszarepítsen minket egy másik korszakba. A retró képek nemcsak emlékeket, hanem az adott kor hangulatát is megidézik.
Ma, a digitális világban, naponta készítünk tucatnyi képet telefonjainkkal, de ezek gyakran elvesznek a digitális térben. A régi fotók viszont megmaradtak – és velük együtt a nosztalgia is. Bács-Kiskun vármegyei Olvasóink közül sokan ma is őrzik ezeket a régi családi felvételeket, és örömmel osztják meg velünk. Ezekből válogattunk most újabb hét különleges retró fényképet.
Múltidéző régi fotók
Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.
A fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!
Szülői ház
Bócsáról Bak Antal régi fotója arról a házról készült, amelyben a gyermekkorát töltötte. Az édesapja tulajdonában állt, benne egy fából készült ágy és egy vaságy, valamint egy földes konyha volt, 5 személyre kialakítva.
Színjátszók
Kecskemétről Kovács István József költő fotója 2003-as, az egykori Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Körének színjátszó csoportját örökítette meg az Erdei Ferenc Művelődési Központban, a Vidám farsangi dallamok műsorban. A képen Tóth Zsuzsanna vasdiplomás tanítónő, Gonda József és Jójártné Jobbágy Katalin látható. Háttérben Szecsődy György játszott szintetizátoron. A műsorvezető Olvasónk volt.
Kedves emlék
Kecskemétről Farkas P. József egy családi fotóval nosztalgiázik. A több mint 30 éves fotó egy kedves családi emléket idéz fel a volt öreg Bugaci csárdából. A képen Olvasónk felesége, Jolika, valamint gyermekei, Ágó és Péter látható az egyik tulajdonos, Törőcsik Zoltán társaságában.
Vadászat
Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes több mint 70 évre tekint vissza. 1951 szeptember végén a légierő intézkedése alapján, Szentkirályszabadjáról áttelepítették Kecskemétre az MN 25. Vadászrepülő Hadosztály-parancsnokságot és az alárendeltségébe tartozó MN 24. vadászrepülőezredet. Rövidesen megkezdték az átképzést a korszerű MiG–15 típusra. A vezető beosztású tiszteknek azonban jutott arra is idő, hogy a hétvégeken, Kecskemét környékén körvadászatokon részt vegyenek. Az 1952 tavaszán tartott vadászatról készült fotón Vadas Jenő főhadnagy, B. Varga Sándor százados és Szócsi Miklós főhadnagy látható.
Ágasi életkép
Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár fotója a múlt század közepéig repíti vissza a nosztalgiázókat. Egy régi ágasegyházi életképet elevenít fel a fénykép, egy kedves kislányt kedvenc háziállatával.
Idősek napja
Ágasegyházáról Szuromi István az 1990-es évekbe kalauzolja el a régi fényképek kedvelőit. Közeleg az idősek világnapja, melyet 1990 óta minden évben október elsején ünnepelnek. Ez a fotó Ágasegyházán, egy idősek napi rendezvényen készült.
Vonat
Kecskemétről Szijjártó László gyermekkori fotója 1965 körül örökítette meg őt öccsével, Attilával. Szentkirályon a Zsuzsi mama, azaz özv. Csille Jánosné, fiuk édesanyjának keresztanyja tanyája mellett játszottak, a karácsonyi ajándékként kapott műanyag vonattal.