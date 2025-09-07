1 órája
Tejbár, dolláros bolt – régi képek mesélnek a nyolcvanas évekről
Van valami varázslatos abban, amikor előkerülnek a retró fényképalbumok. A megsárgult régi fotók nemcsak arcokat, hanem érzéseket,emlékeket is őriznek. Egy régi ruhadarab, régi bútor, technikai eszköz vagy egy termék mind-mind nosztalgikus érzéseket keltenek még akkor is, ha a szereplőket nem ismerjük. Visszarepítenek egy másik időbe, ahol minden más volt.
Bács-Kiskun vármegyei olvasóink újabb régi fotóit mutatjuk be, amelyek között családi események, iskolai kalandok és munkahelyi pillanatok is megelevenednek. Megelevenedik például az egykori dolláros bolt, és régi pilótákat is láthatunk. Nézegetve őket, talán saját emlékeink is újra felszínre törnek.
Múltidéző régi fotók
Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.
A fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!
Dolláros bolt
Lajosmizséről Bessenyi István újabb fotóval nosztalgiázna. Kecskeméten, a Bács megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat /BÉK/ igazgatója volt 1982-től. Új kereskedelmi szemlélettel az egész megyére kiterjedő fejlesztéseket csak úgy tudtak megvalósítani, hogy a különböző országos vállalatok anyagi támogatását vették igénybe. Így nyitották meg az Arany Sárkány teázót, tejbárt, csemege üzleteket, húsáruházat és büfét, Mokka presszót. A megyei vállalatot az akkori gazdasági változásoknak megfelelően fantázia névvel kellett ellátni, így a cég KONZUM Kereskedelmi Vállalattá alakult. Ez a fotó a RAMOVILL-lal közösen megvalósított dolláros bolt (Kecskeméten a Technika Háza Rákóczi út felőli oldalán volt) megnyitóján készült, Bessenyi István, a KONZUM Vállalat igazgatója mondott köszöntőt.
Szüret
Kecskemétről Farkas P. József nagynénjére, Aranyi Jánosné Ádám Rózsára emlékezne ezzel a régi, több évtizeddel ezelőtti felvétellel. Fülöpszálláson, a Kurjantóban a család szőlőjében szüreteltek. A képen a Kisizsákon élő nagynéni, és olvasónk sógora, Ferenczi Miklós látható.
Pilóták
Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója közel 60 éves. Malinovszkij, a Szovjetunio marsallja, honvédelmi miniszter magyarországi látogatása során felkereste a kecskeméti légibázist. Tiszteletére egy Trojka emelkedett a levegőbe és műrepülést hajtott végre. Az 1966. április 19-én készült felvételen baloldalt a marsall, vele szemben pedig a kecskeméti műrepülőpilóták: Pongó József, Szabó Ferenc, Cs. Nagy György őrnagyok sorakoznak jelentéstételhez.
Ballagás
Kecskemétről Szijjártó László saját ballagási fotóját mutatná be. 1979-ben ballagott el a Kodály Zoltán Ének-Zenei Gimnáziumból. A képen középen áll, jobb oldalán Sümegi Piroska osztályfőnök, magyar-és történelem tanár, bal oldalán Sipos Márti áll. Ekkor még az zenei gimnázium a mai Kada Elek technikum épületében működött.
Kirándulás
Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár fotója egy régi iskolai kiránduláson örökítette meg a csapatot Krakkóban. A régi fényképeket nézegetve olvasónk mindig szívesen nosztalgiázik.
Katonaság
Bócsáról Bak Antal ezzel az 1962-es fotójával emlékezne a sorkatonai szolgálatra. A fénykép azelőtt készült róla, hogy megkapta a behívóját. Nagyon bízott benne, hogy panaszmentesen végig tudja szolgálni a két hosszú évet. Pécsen volt katona, de néhány hónapot töltött Keszthelyen és Kaposváron is.
Eljegyzési emlék
Ágasegyházáról Farkas Istvánné Kasztl Katalin 1970-be utazna vissza az időbe. Eljegyzésük idején készült róla és férjéről, Farkas Istvánról Ágasegyházán, a szülei háza előtt. Néhány hónappal később összeházasodtak.