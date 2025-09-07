Tejbár, dolláros bolt – régi képek mesélnek a nyolcvanas évekről

Bács-Kiskun vármegyei olvasóink újabb régi fotóit mutatjuk be, amelyek között családi események, iskolai kalandok és munkahelyi pillanatok is megelevenednek. Megelevenedik például az egykori dolláros bolt, és régi pilótákat is láthatunk. Nézegetve őket, talán saját emlékeink is újra felszínre törnek.

Olvasóink újabb régi fotóit mutatjuk be

Fotó: Olvasói fotó

Múltidéző régi fotók

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Ez a fotó a RAMOVILL-lal közösen megvalósított dolláros bolt megnyitóján készült

Fotó: Olvasói fotó

Dolláros bolt

Lajosmizséről Bessenyi István újabb fotóval nosztalgiázna. Kecskeméten, a Bács megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat /BÉK/ igazgatója volt 1982-től. Új kereskedelmi szemlélettel az egész megyére kiterjedő fejlesztéseket csak úgy tudtak megvalósítani, hogy a különböző országos vállalatok anyagi támogatását vették igénybe. Így nyitották meg az Arany Sárkány teázót, tejbárt, csemege üzleteket, húsáruházat és büfét, Mokka presszót. A megyei vállalatot az akkori gazdasági változásoknak megfelelően fantázia névvel kellett ellátni, így a cég KONZUM Kereskedelmi Vállalattá alakult. Ez a fotó a RAMOVILL-lal közösen megvalósított dolláros bolt (Kecskeméten a Technika Háza Rákóczi út felőli oldalán volt) megnyitóján készült, Bessenyi István, a KONZUM Vállalat igazgatója mondott köszöntőt.

A képen a Kisizsákon élő nagynéni, és olvasónk sógora, Ferenczi Miklós látható

Fotó: Olvasói fotó

Szüret

Kecskemétről Farkas P. József nagynénjére, Aranyi Jánosné Ádám Rózsára emlékezne ezzel a régi, több évtizeddel ezelőtti felvétellel. Fülöpszálláson, a Kurjantóban a család szőlőjében szüreteltek. A képen a Kisizsákon élő nagynéni, és olvasónk sógora, Ferenczi Miklós látható.

Malinovszkij, a Szovjetunio marsallja, honvédelmi miniszter magyarországi látogatása során felkereste a kecskeméti légibázist

Fotó: Olvasói fotó

Pilóták

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója közel 60 éves. Malinovszkij, a Szovjetunio marsallja, honvédelmi miniszter magyarországi látogatása során felkereste a kecskeméti légibázist. Tiszteletére egy Trojka emelkedett a levegőbe és műrepülést hajtott végre. Az 1966. április 19-én készült felvételen baloldalt a marsall, vele szemben pedig a kecskeméti műrepülőpilóták: Pongó József, Szabó Ferenc, Cs. Nagy György őrnagyok sorakoznak jelentéstételhez.