57 perce

Közel 30 éve őrzi az Európa-bajnok sportolóval készült közös felvételt a család

Címkék#nosztalgia#múltidézés#múltidéző

Újra visszarepülünk az időben! A régi fotók nézegetése különleges melegséggel töltik el a szívet. Megidézik a múltat, a gyerekkort, a fiatalságot, a vidám nyarakat, szüreti mulatságokat. Egy megsárgult kép, egy elkapott pillanat, egy régi ruhadarab vagy tárgy olyan világot tár elénk, amely már elmúlt, de mégis bennünk él.

Sebestyén Hajnalka

Ezúttal fekete-fehér és színes képeket mutatunk be, amelyek több évtizedet ölelnek át, a hatvanas évektől egészen a kétezres évekig. Bács-Kiskun vármegyében élő olvasóink örömmel osztják meg velünk retró fényképeiket. Köszönjük, hogy együtt idézhetjük fel a múlt szépségét, és újra felfedezhetjük, milyen sokat jelenthet egy-egy régi fotó. Még akkor is, ha nem ismerjük a képen szereplőket, egy-egy élethelyzet ismerős lehet – emlékeztethet saját életünk kedves pillanataira. 

egyik olvasónk régi fotója, Farkas Istvánné Kasztl Katalin és öccse, Imre
Olvasóink régi fotóival nosztalgiázunk 
Fotó: Olvasói fotó

Múltidéző régi fotók

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

szüreti felvonulás bócsán
2003-as szüreti mulatság Bócsán
Fotó: Olvasói fotó

Szüreti mulatság

Bócsáról Bak Antal egy 2003-as szüreti mulatság emlékeit idézné fel. A településen nagy múltja van a szüreti hagyományok éltetésének. Olvasónk több fényképet is őriz korábbi vigasságokról, melyen gyakran részt vett. Most ezzel a számára kedves felvétellel nosztalgiázna. 

Olvasói fotó 60 évvel ezelőtt Szikra állomáson
Facol Lajos és a családja a Szikra állomáson
Fotó: Olvasói fotó

Szép emlék

Kecskemétről Facol Lajos mintegy 60 évet repülne vissza az időben. Egykoron Jugoszláviában született, de már évtizedek óta hazánkban él. Ez a régi felvétel a hatvanas évek vége felé készült róla és családtagjairól. A Szikra állomáson látható többek között Csorba Imre nagybátyjával. 

Szórád István nyugalmazott tanár a gyerekekkel az erdőbe kirándult
Szórád István nyugalmazott tanár több évtizedes fotója, amelyen egykori tanítványaival az erdőbe kirándult
Fotó: Olvasói fotó

Erdei kirándulás

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár több évtizeddel ezelőtti fotója egy régi iskolai eseményt elevenítene fel. A gyerekekkel egy erdei kiránduláson vettek részt és éppen megpihentek. 

Kovács István József birkózó Helvécián Balla József négyszeres nehézsúlyú Európa-bajnokkal találkozott 1998-ban
Kovács István József költő birkózó Helvécián, a sportcsarnokban találkozott Balla József négyszeres nehézsúlyú Európa-bajnokkal 1998-ban
Fotó: Olvasói fotó

Birkózás

Kecskemétről Kovács István József költő birkózói sport életéből elevenítene fel egy kedves pillanatot. 1998-ban Helvécián, a sportcsarnokban találkozott Balla József négyszeres nehézsúlyú Európa-bajnokkal egy verseny alkalmával. Mellettük olvasónk testvére, Kovács Sándor Pál látható. 

Farkas Istvánné Kasztl Katalin és öccse, Imre 1960 körül
Farkas Istvánné Kasztl Katalin és öccse, Imre
Fotó: Olvasói fotó

Testvéri szeretet

Ágasegyházáról Farkas Istvánné Kasztl Katalin egy családi fotóval emlékezne a régi szép időkre. 1960 körül gyermekkorában készült a kedves felvétel róla és öccséről, Imréről. A köncsögi iskola tanulói voltak. 

régi fotón Szijjártó László unokatestvérei, Parádi Zsolt és Tamás és Szilveszter
Szijjártó László unokatestvérei, Parádi Zsolt és Tamás és Szilveszter 1979-ben
Fotó: Olvasói fotó

Családi album

Kecskemétről Szijjártó László egy 1979-es, rokonait megörökítő kedves felvételt osztana meg. Lakiteleken készült a fotó unokatestvéreiről, Parádi Zsoltról és Tamásról, valamint Szilveszterről.

 

 

