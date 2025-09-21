57 perce
Közel 30 éve őrzi az Európa-bajnok sportolóval készült közös felvételt a család
Újra visszarepülünk az időben! A régi fotók nézegetése különleges melegséggel töltik el a szívet. Megidézik a múltat, a gyerekkort, a fiatalságot, a vidám nyarakat, szüreti mulatságokat. Egy megsárgult kép, egy elkapott pillanat, egy régi ruhadarab vagy tárgy olyan világot tár elénk, amely már elmúlt, de mégis bennünk él.
Ezúttal fekete-fehér és színes képeket mutatunk be, amelyek több évtizedet ölelnek át, a hatvanas évektől egészen a kétezres évekig. Bács-Kiskun vármegyében élő olvasóink örömmel osztják meg velünk retró fényképeiket. Köszönjük, hogy együtt idézhetjük fel a múlt szépségét, és újra felfedezhetjük, milyen sokat jelenthet egy-egy régi fotó. Még akkor is, ha nem ismerjük a képen szereplőket, egy-egy élethelyzet ismerős lehet – emlékeztethet saját életünk kedves pillanataira.
Múltidéző régi fotók
Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.
A fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!
Szüreti mulatság
Bócsáról Bak Antal egy 2003-as szüreti mulatság emlékeit idézné fel. A településen nagy múltja van a szüreti hagyományok éltetésének. Olvasónk több fényképet is őriz korábbi vigasságokról, melyen gyakran részt vett. Most ezzel a számára kedves felvétellel nosztalgiázna.
Szép emlék
Kecskemétről Facol Lajos mintegy 60 évet repülne vissza az időben. Egykoron Jugoszláviában született, de már évtizedek óta hazánkban él. Ez a régi felvétel a hatvanas évek vége felé készült róla és családtagjairól. A Szikra állomáson látható többek között Csorba Imre nagybátyjával.
Erdei kirándulás
Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár több évtizeddel ezelőtti fotója egy régi iskolai eseményt elevenítene fel. A gyerekekkel egy erdei kiránduláson vettek részt és éppen megpihentek.
Birkózás
Kecskemétről Kovács István József költő birkózói sport életéből elevenítene fel egy kedves pillanatot. 1998-ban Helvécián, a sportcsarnokban találkozott Balla József négyszeres nehézsúlyú Európa-bajnokkal egy verseny alkalmával. Mellettük olvasónk testvére, Kovács Sándor Pál látható.
Testvéri szeretet
Ágasegyházáról Farkas Istvánné Kasztl Katalin egy családi fotóval emlékezne a régi szép időkre. 1960 körül gyermekkorában készült a kedves felvétel róla és öccséről, Imréről. A köncsögi iskola tanulói voltak.
Családi album
Kecskemétről Szijjártó László egy 1979-es, rokonait megörökítő kedves felvételt osztana meg. Lakiteleken készült a fotó unokatestvéreiről, Parádi Zsoltról és Tamásról, valamint Szilveszterről.
