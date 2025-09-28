szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fényképes múltidéző

1 órája

Megfakult fotó őrzi a tragikus körülmények közt elhunyt vezető emlékét

Címkék#nosztalgia#múltidézés#múltidéző

Újra visszarepülünk az időben! Nemcsak a saját családi fotóalbumunk szerezhet kedves pillanatokat, mások régi fotói is nosztalgikus érzéseket ébreszthetnek bennünk. Felfedezhetünk ismerősöket, régi tárgyakat, vagy éppen már feledésbe merült ünnepeket, iskolai rendezvényeket eleveníthetünk fel. Most is bemutatunk fekete-fehér és színes képeket egyaránt, több évtizedet átölelve.

Sebestyén Hajnalka

Újabb régi fotó összeállításunkban Bács-Kiskun vármegyeiek életét idézzük meg. Olvasóink örömmel mutatják be saját felvételeiket. Van közöttük erős családi köteléket megidéző elvesztett vagy még élő szeretett hozzátartozó, vidám iskolai esemény, munkahelyi emlék, és kettő a szürethez kapcsolódik. 

régi fotón egy rádiós szakköri pillanat
Régi fotók őrzik olvasóink emlékeit
Fotó: Olvasói fotó

Múltidéző régi fotók

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A régi fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!máé

régi fotó egy szüretről
Régi felvétel egy szüretről, amelyen Szórád István nyugalmazott tanár egyik tanítványa is szerepel
Fotó: Olvasói fotó

Szüreti emlék

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár a régi fotókkal nagyon szeret nosztalgiázni. Ez a felvétel egy szüreten készült a köncsögi részen. A képen egykori tanítványa, Szűcs Edit és családja szüretel. 

olvasói fotó egy régi bócsai szüreti felvonulásról
Szép emlék egy bócsai szüreti felvonulásról
Fotó: Olvasói fotó

Szüreti felvonulás

Bócsáról Bak Antal fotója a 2001-es szüreti mulatságon, a felvonuláson készült. Egy vidám pillanatot örökített meg. Bócsán nagy múltja és hagyomány van a vigasságnak. Olvasónk több fényképet is őriz a régi mulatságokról. 

régi fénykép Balogné Imrefi Anna családjáról egy karácsonyi emlékről
Fotó egy 1993-as kecskeméti karácsonyról, ahol Balogné Imrefi Anna családja látható 
Fotó: Olvasói fotó

Adri mama

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna 1993-as családi fotója náluk készült karácsonykor. Férje, Gábor és két gyermeke, valamint Magyaródi Adrienne, Adri mama látható rajta. Sajnos Adri mama már nincs velük, de emlékét örökre őrzik, nagyon szerették.

egy rádiós szakkör pillanatképe
Régi felvétel egy rádiós szakkörről
Fotó: Olvasói fotó

Szakköri pillanat

Kecskemétről Horák Béla helytörténeti kutató szívesen emlékszik vissza egykori munkájára, 1975 és 1985 között a Bács-Kiskun Megyei Művelődési Központban dolgozott, társaival sokféle szakkört tartottak. Ez a fotó a rádiós szakkörön készült. 

Wirnhardt Oszkár Lajos (1936-1974) az egykori termelőszövetkezet elnöke
Egykori főnökére emlékezik egyik olvasónk Wirnhardt Oszkár Lajosra (1936-1974) az egykori termelőszövetkezet elnökére (a képen  kabátját igazítja)
Fotó: Olvasói fotó

Emlékezet

Páhiból Győrfi Gábor fájó szívvel egykori főnökére emlékezne. 1974. szeptember 19-e Páhi község lakosainak fájdalmas nap. Ezen a napon halt meg tragikus balesetben Wirnhardt Oszkár Lajos (1936-1974) az egykori termelőszövetkezet elnöke. Motorral ütközött a kisvonattal. Ez a fotó egy termelőszövetkezeti vacsorán készült róla (éppen a kabátját igazítja).

a szijjártó család néhány tagja katonatelepen 1956-57 között
1956-57 körül készült a Szijjártó család tagjairól Katonatelepen
Fotó: Olvasói fotó

Vidám pillanat

Kecskemétről Szijjártó László fotója 1956-57 körül készült a Szijjártó család tagjairól Katonatelepen. Hátul középen édesapja, tőle balra nagyapja, idősebb Szijjártó László, előttük a guggolok közt középen, az édesapa egyik öccse, Sándor látható. A többiek nem rokonok, csak a vidám alkalom résztvevői.

zsákba ugrálnak a gyerekek egy régi fotón
A sándortelepi iskolások zsákbaugrálnak a madarak és fák napja rendezvényen
Fotó: Olvasói fotó

Zsákbaugrálás

Ágasegyházáról Farkas Istvánné Kasztl Katalin fotója a 80-as éveket idézi meg. A sándortelepi iskolások a madarak és fák napja rendezvényén egy vidám pillanat látható, egy zsákbaugrálás Farkas Katalinnal. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu