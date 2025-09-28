Megfakult fotó őrzi a tragikus körülmények közt elhunyt vezető emlékét

Újabb régi fotó összeállításunkban Bács-Kiskun vármegyeiek életét idézzük meg. Olvasóink örömmel mutatják be saját felvételeiket. Van közöttük erős családi köteléket megidéző elvesztett vagy még élő szeretett hozzátartozó, vidám iskolai esemény, munkahelyi emlék, és kettő a szürethez kapcsolódik.

Régi fotók őrzik olvasóink emlékeit

Múltidéző régi fotók

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A régi fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!máé

Régi felvétel egy szüretről, amelyen Szórád István nyugalmazott tanár egyik tanítványa is szerepel

Szüreti emlék

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár a régi fotókkal nagyon szeret nosztalgiázni. Ez a felvétel egy szüreten készült a köncsögi részen. A képen egykori tanítványa, Szűcs Edit és családja szüretel.

Szép emlék egy bócsai szüreti felvonulásról

Szüreti felvonulás

Bócsáról Bak Antal fotója a 2001-es szüreti mulatságon, a felvonuláson készült. Egy vidám pillanatot örökített meg. Bócsán nagy múltja és hagyomány van a vigasságnak. Olvasónk több fényképet is őriz a régi mulatságokról.

Fotó egy 1993-as kecskeméti karácsonyról, ahol Balogné Imrefi Anna családja látható

Adri mama

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna 1993-as családi fotója náluk készült karácsonykor. Férje, Gábor és két gyermeke, valamint Magyaródi Adrienne, Adri mama látható rajta. Sajnos Adri mama már nincs velük, de emlékét örökre őrzik, nagyon szerették.

Régi felvétel egy rádiós szakkörről

Szakköri pillanat

Kecskemétről Horák Béla helytörténeti kutató szívesen emlékszik vissza egykori munkájára, 1975 és 1985 között a Bács-Kiskun Megyei Művelődési Központban dolgozott, társaival sokféle szakkört tartottak. Ez a fotó a rádiós szakkörön készült.

Egykori főnökére emlékezik egyik olvasónk Wirnhardt Oszkár Lajosra (1936-1974) az egykori termelőszövetkezet elnökére (a képen kabátját igazítja)

Emlékezet

Páhiból Győrfi Gábor fájó szívvel egykori főnökére emlékezne. 1974. szeptember 19-e Páhi község lakosainak fájdalmas nap. Ezen a napon halt meg tragikus balesetben Wirnhardt Oszkár Lajos (1936-1974) az egykori termelőszövetkezet elnöke. Motorral ütközött a kisvonattal. Ez a fotó egy termelőszövetkezeti vacsorán készült róla (éppen a kabátját igazítja).