Megfakult fotó őrzi a tragikus körülmények közt elhunyt vezető emlékét
Újra visszarepülünk az időben! Nemcsak a saját családi fotóalbumunk szerezhet kedves pillanatokat, mások régi fotói is nosztalgikus érzéseket ébreszthetnek bennünk. Felfedezhetünk ismerősöket, régi tárgyakat, vagy éppen már feledésbe merült ünnepeket, iskolai rendezvényeket eleveníthetünk fel. Most is bemutatunk fekete-fehér és színes képeket egyaránt, több évtizedet átölelve.
Újabb régi fotó összeállításunkban Bács-Kiskun vármegyeiek életét idézzük meg. Olvasóink örömmel mutatják be saját felvételeiket. Van közöttük erős családi köteléket megidéző elvesztett vagy még élő szeretett hozzátartozó, vidám iskolai esemény, munkahelyi emlék, és kettő a szürethez kapcsolódik.
Múltidéző régi fotók
Szüreti emlék
Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár a régi fotókkal nagyon szeret nosztalgiázni. Ez a felvétel egy szüreten készült a köncsögi részen. A képen egykori tanítványa, Szűcs Edit és családja szüretel.
Szüreti felvonulás
Bócsáról Bak Antal fotója a 2001-es szüreti mulatságon, a felvonuláson készült. Egy vidám pillanatot örökített meg. Bócsán nagy múltja és hagyomány van a vigasságnak. Olvasónk több fényképet is őriz a régi mulatságokról.
Adri mama
Kecskemétről Balogné Imrefi Anna 1993-as családi fotója náluk készült karácsonykor. Férje, Gábor és két gyermeke, valamint Magyaródi Adrienne, Adri mama látható rajta. Sajnos Adri mama már nincs velük, de emlékét örökre őrzik, nagyon szerették.
Szakköri pillanat
Kecskemétről Horák Béla helytörténeti kutató szívesen emlékszik vissza egykori munkájára, 1975 és 1985 között a Bács-Kiskun Megyei Művelődési Központban dolgozott, társaival sokféle szakkört tartottak. Ez a fotó a rádiós szakkörön készült.
Emlékezet
Páhiból Győrfi Gábor fájó szívvel egykori főnökére emlékezne. 1974. szeptember 19-e Páhi község lakosainak fájdalmas nap. Ezen a napon halt meg tragikus balesetben Wirnhardt Oszkár Lajos (1936-1974) az egykori termelőszövetkezet elnöke. Motorral ütközött a kisvonattal. Ez a fotó egy termelőszövetkezeti vacsorán készült róla (éppen a kabátját igazítja).
Vidám pillanat
Kecskemétről Szijjártó László fotója 1956-57 körül készült a Szijjártó család tagjairól Katonatelepen. Hátul középen édesapja, tőle balra nagyapja, idősebb Szijjártó László, előttük a guggolok közt középen, az édesapa egyik öccse, Sándor látható. A többiek nem rokonok, csak a vidám alkalom résztvevői.
Zsákbaugrálás
Ágasegyházáról Farkas Istvánné Kasztl Katalin fotója a 80-as éveket idézi meg. A sándortelepi iskolások a madarak és fák napja rendezvényén egy vidám pillanat látható, egy zsákbaugrálás Farkas Katalinnal.
