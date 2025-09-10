szeptember 10., szerda

Megihlette a szüret a gyerekeket, díjazták a legjobb rajzokat

Címkék#díjazottak#gyerek#szüret#rajzverseny

Helvécián a gyermeki fantázia ismét megmutatta erejét. A múlt heti szüreti mulatsághoz kapcsolódóan ismét rajzversenyt hirdettek, három korosztályban várták az alkotásokat az „Így látom a szüretet” mottó jegyében. A szervezők célja az volt, hogy teret adjanak a fiatalok önkifejezésének, és ösztönözzék őket a művészetek iránti érdeklődésre.

Sebestyén Hajnalka

A zsűri nem volt könnyű helyzetben, hiszen a rajzversenyre számos tehetséges pályaművet küldtek be a diákok. A szüreti mulatság megnyitó műsorában a díjazottak oklevelet és ajándékcsomagot vehettek át Balogh Károly polgármestertől és Thám József alpolgármestertől. Az alábbi eredmények születtek.

díjazás a helvéciai rajzversenyen
A múlt heti szüreti mulatsághoz kapcsolódóan ismét rajzversenyt hirdettek, három korosztályban
Fotó: Bús Csaba

Óvodás korosztály (3–6 év): első helyezett lett Hrotkó Luca, második helyen végzett Nagy Nikolett Zsófia, harmadikon Medvecz Kincső Zselyke. 

Alsó tagozatosok (7–10 év): első helyezést szerzett Halasi Zselyke, második díjat kapta Sviderszki Panna, harmadikat Elekes Bianka. 

Felső tagozatosok (11–16 év): az első helyezést ítéltek oda Oláh Majának. Második lett Begidsán-Kis Linet, harmadik Juhász Tímea.



 



 

 

