Megihlette a szüret a gyerekeket, díjazták a legjobb rajzokat

A zsűri nem volt könnyű helyzetben, hiszen a rajzversenyre számos tehetséges pályaművet küldtek be a diákok. A szüreti mulatság megnyitó műsorában a díjazottak oklevelet és ajándékcsomagot vehettek át Balogh Károly polgármestertől és Thám József alpolgármestertől. Az alábbi eredmények születtek.

A múlt heti szüreti mulatsághoz kapcsolódóan ismét rajzversenyt hirdettek, három korosztályban

Fotó: Bús Csaba

Óvodás korosztály (3–6 év): első helyezett lett Hrotkó Luca, második helyen végzett Nagy Nikolett Zsófia, harmadikon Medvecz Kincső Zselyke.

Alsó tagozatosok (7–10 év): első helyezést szerzett Halasi Zselyke, második díjat kapta Sviderszki Panna, harmadikat Elekes Bianka.

Felső tagozatosok (11–16 év): az első helyezést ítéltek oda Oláh Majának. Második lett Begidsán-Kis Linet, harmadik Juhász Tímea.