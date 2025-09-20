1 órája
Egy szúrás, ami életet menthet, ingyenes szűrést hirdetett a kiskunhalasi kórház
Egy szúrás, egy szűrés – ezt kínálja a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház férfi egészséget célzó programja. Ingyenes prosztatarákszűrésre várják a halasiakat és környékbelieket.
A férfiak egészségére hívja fel a figyelmet a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Urológiai osztálya ingyenes, vérből kimutatható prosztatarákszűrést szervez. A szűrésre a kiskunhalasi és környékbeli, 45 év feletti férfiakat várják.
Mikor lesznek az ingyenes prosztatarákszűrések?
Három novemberi hétvégén élhetnek a férfiak az ingyenes vérvételes szűrővizsgálat lehetőségével:
- november 11–13.,
- november 18–20.,
- illetve november 25–27. között.
A szűrések helyszíne a kiskunhalasi kórház urológiai szakrendelése. A részvétel előzetes, telefonos regisztrációhoz kötött, amelyet 2025. október 20. és november 7. között lehet megtenni a +36 30 262 43 44-es telefonszámon, hétköznapokon 8:00 és 15:00 óra között.
A program célja, hogy időben felismerjék a prosztatarákot, amely a férfiak egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése. A kezdeményezés szlogenje is erre utal: „Vigyázunk Önre, hogy Ön is vigyázhasson szeretteire!”
