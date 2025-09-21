1 órája
Ha a poloskák már bejutottak a lakásba, ezekkel a módszerekkel megszabadulhat tőlük
Az ősz beköszöntével megjelennek a nem kívánatos vendégek a házban, a kertekben. Mit tehetünk a poloskainvázió ellen?
Ahogy olvasóink is már jelezték, egyre többen keresnek megoldást az ősszel tömegesen megjelenő poloskák ellen. A hidegebb éjszakák közeledtével sok háznál visszatérő probléma, hogy ezek a rovarok bejutnak a lakásba, és kellemetlen vendégként telepednek meg a meleg helyiségekben. Nem véletlen tehát, hogy a poloskainvázióra vonatkozó kérdések az őszi időszak egyik leggyakoribb témái közé tartoznak.
Poloskainvázió ellen természetes védekezési módok
A legtöbben először vegyszermentes megoldásokat keresnek. A szakértők szerint a fiatal poloskalárvák korai gyérítése sokat számít: ha a kertben rendszeresen átvizsgáljuk a levelek fonákját, kézzel vagy hálóval eltávolítjuk a petéket és lárvákat, akkor később kevesebb rovar jelenik meg. Ugyancsak bevált módszer, ha a kertben erős illatú növényeket – fokhagymát, mentát, bazsalikomot – ültetünk, mert ezek természetes riasztóként működnek. A termések védelmét szolgálhatják a sűrű szövésű zsákok vagy takaróhálók is, amelyek megakadályozzák, hogy a poloskák hozzáférjenek a gyümölcsökhöz és zöldségekhez.
Ezeket a tanácsokat azonban idén őszre már késő alkalmazni, most már inkább tapasztalatként szolgálnak, amelyeket jövőre érdemes időben megfogadni. A jelenlegi helyzetben sokkal inkább arra kell koncentrálnunk, hogyan védekezzünk a már bejutott poloskák ellen.
Van-e természetes ellenségük?
A poloskák – köztük a jól ismert zöld vándorpoloska és az ázsiai márványospoloska – sajnos nem rendelkeznek sok hatékony természetes ellenséggel Magyarországon. Eredeti élőhelyükön ragadozó darazsak és parazita fürkészdarazsak szabályozzák számukat. Ezek hazánkban ritkák, bár Kóbor Péter entomológusközösségi adatgyűjtést indított, mert itthon is több kertbarát arról számolt be, hogy a poloska tojásai helyett parazitoid darazsak kelnek ki a levelek alól. Hazánkban jellemzően bizonyos madarak (példul cinegék, varjak), pókok és imádkozó sáskák fogyasztják őket, ám a poloskák kellemetlen szaga sok ragadozót elriaszt. Ezért tudtak olyan gyorsan elszaporodni, és ezért vált szükségessé az emberi beavatkozás a számuk gyérítésére.
Mit tegyünk a poloskák ellen, ha bejutottak a lakásba?
A poloskák elleni küzdelem a házon belül egészen más: itt a cél a gyors eltávolítás és a további bejutás megakadályozása.
Természetes módszerek
- Használhatunk illóolajokat. A citrom, a levendula, a menta vagy az eukaliptusz erős illata távol tarthatja őket, ha az ablak- és ajtókeretek köré permetezzük.
- A fokhagymás vagy ecetes vízpermet szintén bevett házi praktika: az érintett felületekre fújva csökkenti a rovarok megtelepedését.
- Húzzuk le a vécén! Valószínűleg ez a legelterjedtebb módszer a lakásba betévedő büdös bogarak ellen: óvatosan, papír zsebkendővel megfogni és gyorsan lehúzni őket a vécén. Ennek azonban komoly hátránya, hogy minden poloskához külön papír szükséges, és akár egy egész tartálynyi víz az öblítéshez. Ez ugyebár nem éppen szerencsés, ha környezettudatosan szeretnénk élni.
- Készítsünk fénycsapdát a poloska ellen. Hagyjunk kint estére egy áttetsző edényt, amibe tegyünk vizet és pár csepp mosogatószert. Zárjuk le, de hagyjunk egy kis rést rajta, ahol be tudnak mászni. Irányítsunk fényt az edényre és hagyjuk, hogy itt érje őket a vég.
- Begyűjthetjük a kószáló poloskákat porszívóval is anélkül, hogy a poloskaszag ellepné a porszívót. Mindezt úgy tehetjük meg, hogy a porszívó csövébe dugjunk bele egy harisnyát és a végét egy befőttes gumival rögzítsük a cső szájánál. A porszívóval felszippantott poloskákat mosogatószeres folyadékban megfürdetve átkényszeríthetjük a túlvilágra.
Vegyszeres megoldások
Szükség esetén bevethetők a rovarirtó aeroszolok, illetve a beltéri párologtatók, de mindig körültekintően, jól szellőző helyiségben. Ezek akkor indokoltak, ha a lakásban nagyszámú példány jelenik meg.
Megelőző intézkedések a lakás védelmében
- Zárjuk le a falak, nyílászárók, tetőcserepek és padlásnyílások réseit tömítőanyaggal vagy szigetelőcsíkkal.
- Ellenőrizzük a szúnyoghálókat: a legkisebb rés is bejutási pont lehet.
- A ház körül tartsuk rendben a környezetet: távolítsuk el a lehullott lombot, a farakásokat, amelyek jó búvóhelyet kínálnak a rovaroknak.
- Ellenőrizzük a kint száradó ruhákat! A kint szárított ruhákon is gyakran megtelepszenek a büdös bogarak. Mindig alaposan rázzuk ki a kint száradt ruhákat, mielőtt bevinnénk őket a lakásba!
A poloskák bár nem csípnek és nem terjesztenek betegséget, jelenlétük zavaró, és nagy számban komoly bosszúságot okozhatnak. Ezért ősszel a legfontosabb feladat a bejutás megakadályozása és a bent lévők gyors eltávolítása, míg a természetes, megelőző módszereket a következő évben érdemes időben alkalmazni.
Újabb kecskeméti bölcsődében azonosították a veszélyes vírust, figyelmeztet a hatóság
Kecskeméten folyósították az első Otthon Start lakáshitelt, elindult az őszi boom