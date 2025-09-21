Ha a poloskák már bejutottak a lakásba, ezekkel a módszerekkel megszabadulhat tőlük

Ahogy olvasóink is már jelezték, egyre többen keresnek megoldást az ősszel tömegesen megjelenő poloskák ellen. A hidegebb éjszakák közeledtével sok háznál visszatérő probléma, hogy ezek a rovarok bejutnak a lakásba, és kellemetlen vendégként telepednek meg a meleg helyiségekben. Nem véletlen tehát, hogy a poloskainvázióra vonatkozó kérdések az őszi időszak egyik leggyakoribb témái közé tartoznak.

A poloskainvázió sokak napjait keseríti meg

Fotó: Mindmegette.hu / Illusztráció

Poloskainvázió ellen természetes védekezési módok

A legtöbben először vegyszermentes megoldásokat keresnek. A szakértők szerint a fiatal poloskalárvák korai gyérítése sokat számít: ha a kertben rendszeresen átvizsgáljuk a levelek fonákját, kézzel vagy hálóval eltávolítjuk a petéket és lárvákat, akkor később kevesebb rovar jelenik meg. Ugyancsak bevált módszer, ha a kertben erős illatú növényeket – fokhagymát, mentát, bazsalikomot – ültetünk, mert ezek természetes riasztóként működnek. A termések védelmét szolgálhatják a sűrű szövésű zsákok vagy takaróhálók is, amelyek megakadályozzák, hogy a poloskák hozzáférjenek a gyümölcsökhöz és zöldségekhez.

Ezeket a tanácsokat azonban idén őszre már késő alkalmazni, most már inkább tapasztalatként szolgálnak, amelyeket jövőre érdemes időben megfogadni. A jelenlegi helyzetben sokkal inkább arra kell koncentrálnunk, hogyan védekezzünk a már bejutott poloskák ellen.

Van-e természetes ellenségük?

A poloskák – köztük a jól ismert zöld vándorpoloska és az ázsiai márványospoloska – sajnos nem rendelkeznek sok hatékony természetes ellenséggel Magyarországon. Eredeti élőhelyükön ragadozó darazsak és parazita fürkészdarazsak szabályozzák számukat. Ezek hazánkban ritkák, bár Kóbor Péter entomológusközösségi adatgyűjtést indított, mert itthon is több kertbarát arról számolt be, hogy a poloska tojásai helyett parazitoid darazsak kelnek ki a levelek alól. Hazánkban jellemzően bizonyos madarak (példul cinegék, varjak), pókok és imádkozó sáskák fogyasztják őket, ám a poloskák kellemetlen szaga sok ragadozót elriaszt. Ezért tudtak olyan gyorsan elszaporodni, és ezért vált szükségessé az emberi beavatkozás a számuk gyérítésére.