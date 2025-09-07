Apró darazsak kelnek ki a poloska tojásaiból, megfékezhetik az inváziót

A felfedezés azért fontos, mert ezek az apró darazsak a poloskák természetes ellenségei lehetnek, így segíthetnek kordában tartani az inváziós fajokat. A lakosság bevonásával most esély nyílik arra, hogy a kutatók több adatot gyűjtsenek róluk, és idővel kordában tartsák a poloskainváziót.

Apró darazsak segíthetnek a kertekben a poloska ellen

Forrás: Kóbor Péter - entomológus Facebook-oldala

Szamurájdarázs és a poloskák ellenségei

Kóbor Péter entomológus szerint a jelenség különösen érdekes, hiszen elképzelhető, hogy hazánkban is megjelent a szamurájdarázs (Trissolcus japonicus). Ez a rovar Ázsiában az ázsiai márványospoloska rettegett élősködője.

Bár már régóta figyelik a kutatók, hiteles hazai adat eddig még nem volt róla.

Egy őshonos rokona, a Trissolcus basalis azonban már ismert, amely hatékonyan pusztítja a zöld vándorpoloska tojásait.

Így segíthetik a kutatást a kertbarátok

A kutató arra kéri az embereket, hogy aki a poloskatojásokból kikelő darazsakat észlel, dokumentálja a körülményeket. Érdemes feljegyezni, hogy hol és mikor történt a megfigyelés, valamint készíteni róla fotót. A parazitált tojásokat akár befőttes üvegben is össze lehet gyűjteni, majd a [email protected] címen jelezni a kutatóknak.

Miért fontos a poloska elleni küzdelem?

A poloskák nemcsak a házi kertekben okoznak bosszúságot, hanem a mezőgazdasági termelésben is komoly károkat idézhetnek elő. Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy Kujáni László gazda szerint a rovarirtó szerek mellett a tüllhálós védekezés is hatékony módszer lehet a poloska ellen. A kabócák és poloskák elleni praktikákról részletesen is írtunk korábban.